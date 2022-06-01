Американский суперкомпьютер первым преодолел экзафлопсный рубеж

Проект TOP500 опубликовал новую версию рейтинга самых производительных суперкомпьютеров мира. Первое место в нем занял американский Frontier, построенный на платформе от HPE Cray и процессорах AMD 7A53 Epyc. Он стал первым суперкомпьютером, преодолевшим экзафлопный рубеж — его производительность достигает 1,102 экзафлопса.

TOP500 выпускает рейтинг из 500 самых выспокопроизводительных суперкомпьютеров мира каждые полгода — в ноябре и июне. Оценка производительности в нем формируется с помощью бенчмарка LINPACK. Он оценивает, насколько быстро машина справляется с решением плотной системы линейных уравнений — часто применяемой операцией, которая дает примерное представление о производительности в реальных задачах. Компьютеры в рейтинге сортируются по Rmax — максимальной достигнутой в бенчмарке производительности, указываемой во флопсах (количество операций с плавающей запятой в секунду).

С июня 2020 года первую строчку рейтинга занимал японский Fugaku, который помимо своей мощности примечателен тем, что построен на процессорах с архитектурой ARM. Его максимальная производительность составляет 442,01 петафлопса. Теперь первую строчку занимает Frontier, установленный в Ок-Риджской национальной лаборатории, чья мощность достигает 1101 петафлопса или 1,102 экзафлопса.

Frontier построен на платформе HPE Cray EX235a. В нем используются процессоры AMD 7A53 Epyc и графические ускорители AMD Instinct MI250X. Суперкомпьютер состоит из 9408 узлов, в каждом из которых есть один центральный процессор и четыре графических ускорителя. Всего в нем используется 9,2 петабайта оперативной памяти и 753 петабайта постоянной.

Что касается российских компьютеров, то их в рейтинге по-прежнему семь: «Червоненкис» (22 место), «Галушкин» (40) и «Ляпунов» (43) от Яндекса, Christofari Neo (46) и Christofari (80) от Сбера, «Ломоносов-2» (262), принадлежащий МГУ, и «МТС Гром» (318) от МТС.

В 2018 году редактор N + 1 посетил суперкомпьютер «Говорун» в ОИЯИ и поговорил с его создателями о том, как он работает и какие задачи решает.

Григорий Копиев