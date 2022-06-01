Ростех провел испытания телекамеры для работы в условиях плохой видимости

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех провел испытания гибридного телевизионного прибора нового поколения. Он позволяет увеличить дальность действия пассивных систем наблюдения в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки – до 20 км. Изделие отличается малым весом и может использоваться в беспилотниках, пилотируемых авиационных средствах, а также наземных системах наблюдения.

Новая высокочувствительная камера построена по гибридному вакуумно-полупроводниковому принципу. Это позволило сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую способность наблюдательного оборудования.

Оборудование может быть использовано в арктической зоне, для мониторинга электросетей, а также проведения ночных поисково-спасательных операций. В составе «Росэлектроники» разработку ведет санкт-петербургский ЦНИИ «Электрон».

«Устройство отличает высокая чувствительность к сверхслабому инфракрасному излучению, которой не обладают твердотельные фотоприемники. Прибор способен с высокой точностью обнаруживать объекты в сложных метеоусловиях и при плохой видимости, например в сумерках, снежной или песчаной буре. При применении лазерной подсветки дальность действия камеры составляет до 20 км. На данный момент мы создали первые образцы, которые уже успешно прошли испытания», – рассказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

ЦНИИ «Электрон» специализируется на создании фотоэлектронных приборов для космических систем, ядерной физики, медицины, геологии и геофизики.