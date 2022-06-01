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ТАСС

Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу

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Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года
Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года.
Источник изображения: АО "Омский завод транспортного машиностроения"

Омский завод транспортного машиностроения c 1 июня отменит режим неполного рабочего дня для более чем 1,2 тыс. специалистов

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Омска требуется более 2 тыс. работников благодаря новым госзаказам, сообщила пресс-служба регионального Минтруда. При этом Омский завод транспортного машиностроения c 1 июня отменит режим неполного рабочего дня для более чем 1,2 тыс. специалистов.

"С осени прошлого года на Омском заводе транспортного машиностроения введен режим неполного рабочего дня для более 1,2 тыс. человек. В связи с госзаказом с 1 июня режим неполного рабочего дня будет отменен, предприятию потребуются дополнительные кадры. Аналогичная ситуация складывается и на других предприятиях ОПК: филиале "ОДК-Сатурн" - Омское машиностроительное конструкторское бюро, Центральное конструкторское бюро автоматики, ПО "Полет". Только в ходе последних встреч была озвучена потребность в более 2 тыс. работников", - сообщила пресс-служба.

В Минтруда отметили, что в кадровом центре "Работа России" за каждым оборонным предприятием закреплен персональный консультант. "В настоящее время идет работа надо формированием планов совместных действий по обеспечению предприятий кадрами", - уточнили в пресс-службе.

В целом же в Омской области с начала года численность зарегистрированных безработных уменьшилась почти на 1,9 тыс., а уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,4% до 1,2%. Планируемое сокращение работников не превышает соответствующие показатели прошлого года.

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Страны
Россия
Компании
Омсктрансмаш
ОПК АО
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1 комментарий
№1
01.06.2022 05:10
Цитата, q
В Минтруда отметили, что в кадровом центре "Работа России" за каждым оборонным предприятием закреплен персональный консультант. "В настоящее время идет работа надо формированием планов совместных действий по обеспечению предприятий кадрами", - уточнили в пресс-службе.
А как и где этот консультант найдёт 2 тысячи квалифицированных рабочих?
Нужны специалисты по конкретным профессиям с соответствующей квалификацией, их нужно учить, доучивать и переучивать годами, а не за месяц на курсах профессиональной переподготовки где только сертификаты пачками умеют штамповать.

Обеспечить кадрами завод это вам не студентов на пару дней в торговый центр загнать для инвентаризации
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