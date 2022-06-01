Герасимов вручил государственные премии им. Жукова военным, ученым и деятелям искусства

В Минобороны сообщили, что на премию были поданы заявки от 55 соискателей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил во вторник государственные премии им. Г. К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ", - сказали в военном ведомстве. На премию были поданы заявки от 55 соискателей. Среди них - военнослужащие и гражданские, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций.

"Вы вносите существенный вклад в развитие военной науки, создание образцов вооружения и военной техники, произведений в области искусства. Все это вместе способствует укреплению обороноспособности нашей Родины, великой России", - сказал Герасимов, обращаясь к лауреатам премии.

В частности, премии им. Г. К. Жукова были удостоены коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение", начальник Главного научно-технического управления при ФСТЭК Андрей Богомолов, замгенерального директора ФАУ "ГосНИИАС" Юрий Кислицын и начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ Евгений Шмырин. Как уточнили в Минобороны, они были отмечены премией "за создание системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения".

Авторский коллектив Главного управления кадров МО РФ получил премию за военно-исторический труд "Высшие офицеры Великой Страны". Гендиректор ООО "Студия "Военфильм" Игорь Угольников удостоен премии имени Жукова в области литературы и искусства за военно-исторический художественный фильм "Подольские курсанты".

Также лауреатами стали народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых за мемориал "Героям Алсиба" в Магадане.