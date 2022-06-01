Войти
ТАСС

Герасимов вручил государственные премии им. Жукова военным, ученым и деятелям искусства

503
0
0
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

В Минобороны сообщили, что на премию были поданы заявки от 55 соискателей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил во вторник государственные премии им. Г. К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ", - сказали в военном ведомстве. На премию были поданы заявки от 55 соискателей. Среди них - военнослужащие и гражданские, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций.

"Вы вносите существенный вклад в развитие военной науки, создание образцов вооружения и военной техники, произведений в области искусства. Все это вместе способствует укреплению обороноспособности нашей Родины, великой России", - сказал Герасимов, обращаясь к лауреатам премии.

В частности, премии им. Г. К. Жукова были удостоены коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение", начальник Главного научно-технического управления при ФСТЭК Андрей Богомолов, замгенерального директора ФАУ "ГосНИИАС" Юрий Кислицын и начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ Евгений Шмырин. Как уточнили в Минобороны, они были отмечены премией "за создание системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения".

Авторский коллектив Главного управления кадров МО РФ получил премию за военно-исторический труд "Высшие офицеры Великой Страны". Гендиректор ООО "Студия "Военфильм" Игорь Угольников удостоен премии имени Жукова в области литературы и искусства за военно-исторический художественный фильм "Подольские курсанты".

Также лауреатами стали народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых за мемориал "Героям Алсиба" в Магадане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
10.05.2022
РФ создает гиперзвуковые ракеты нового поколения для нанесения ударов с земли, воздуха и моря - Борисов
01.10.2021
Экс-начальник главного штаба РВСН сомневается в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР
30.08.2021
Герасимов подвел итоги "Армии-2021", главный приз получила КТРВ
30.08.2021
Главный приз форума "Армия-2021" получила корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
08.10.2020
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон»
12.05.2017
Владимир Путин проведет в Сочи с 16 по 20 мая серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:49
  • 27045
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине