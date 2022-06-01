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Военное обозрение

Экс-посланник США по Украине: Российская армия допустила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший американский спецпредставитель в Киеве и экс-посол в НАТО Курт Волкер раскритиковал Джо Байдена за его решение не поставлять ВСУ ракеты большой дальности, позволяющие наносить удары по российским городам и якобы способные помочь отбросить россиян к границам. По его мнению, Вашингтону можно не опасаться обострения отношений с Москвой, так как она слишком занята своей спецоперацией и не пойдет на открытие «второго фронта».

Об этом экс-посланник США на Украине говорил в интервью для британской медиакорпорации BBC.

Волкер также уверен, что российская армия допустила стратегическую ошибку, бросив «все силы» на Северодонецк. По его мнению, взятие этого города мало что даст Москве, но, по мнению экс-чиновника, обескровит Вооруженные силы РФ. Бывший американский спецпредставитель считает, что тогда у ВСУ появится шанс «разгромить» «ослабленную» российскую армию и начать отвоевание своих территорий. При этом он не уточнил, за счет каких ресурсов украинские военные будут всем этим заниматься.

Странно, что Волкер рассуждает о якобы брошенных для взятия Северодонецка «всех силах» России. Это лишний раз говорит о том, что о ходе операции рассуждают лица, которые даже не удосужились посмотреть на карту. На данный момент основная часть города уже освобождена российскими войсками и НМ ЛНР, и уж точно близ Северодонецка не стоят «все силы России», как об этом вещает Волкер.

Сейчас наши подразделения продолжают разгром сопротивляющегося северодонецкого гарнизона. Возможно, экс-представитель США на Украине опирается на фейковые сообщения украинских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы отдал приказ войскам во что бы то ни стало занять всю территорию бывшей Луганской области к 1 июня, а Донецкой – к 1 июля. Эти сообщения, традиционно без ссылок на какие-либо источники, публикуют украинские и западные медиа.

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