Учения сил ПВО НАТО стартовали в странах Балтии и Польше

Вильнюс. 31 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Учения Региональной интегрированной системы противовоздушной обороны (ПВО) НАТО стартовали во вторник в воздушном пространстве стран Балтии и Польши.

Как сообщают Вооруженные силы (ВС) Литвы, во время учений "Наследие Рамштайна-2022" в небе над Шяуляйским регионом нужно можно будет увидеть и услышать истребители союзников.

В учениях также примут участие транспортный самолет ВВС C27J Spartan, вертолеты Dauphin и Ми-8Т, беспилотники Scan-Eagle, системы ПВО средней и малой дальности NASAMS, RBS70 и американская мобильная система ПВО малой дальности Avenger.

Учения будут проходить одновременно в странах Балтии и Польше и в воздушном пространстве этих стран по 9 июня. Они объединены с другими учениями НАТО "Сплав Рамштайн" и "Стража Рамштайн".

"Сегодня как никогда актуально продемонстрировать обеспечение безопасности региона и эффективность наших мер сдерживания", - заявил на церемонии открытия командующий ВВС Литвы полковник Дайнюс Гузас.

По данным армии, основной целью учений является укрепление сотрудничества, оперативной совместимости и интеграции сил ПВО в общую структуру управления ПВО НАТО.