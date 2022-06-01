Раскрыто отношение арабов к конфликту на Украине

Опрос Arab News/YouGov: что арабы думают о конфликте России и Украины

Обнародованы результаты опроса жителей арабского мира по поводу событий на Украине, проведённого Arab News и YouGov. Исследование проводилось в 14 арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что "арабская улица" испытывает к конфликту на Украине "апатию и незаинтересованность": 66% респондентов сообщили, что не занимают никакой позиции, 18% – поддерживают Украину и 16% – Россию.

При этом, по мнению 53% респондентов, арабскому миру следует выступить в роли посредника для дипломатического урегулирования конфликта, 38% думают, что нужно сохранять нейтралитет и ничего не делать, 5% – что следует выступить на стороне России, а 4% за то, чтобы поддержать Украину.

Также арабы не доверяют коллективному Западу: 24% считают виновным в украинском конфликте НАТО, 13% – Байдена, 6% – Украину. Россию обвиняют лишь 16%, а 42% не определились или затрудняются с ответом. Авторы связывают это с успехами российской пропаганды, но ещё больше – с неуклонным размыванием доверия к Западу, происходящим на протяжении последних двух десятилетий.

36% ожидают, что конфликт закончится тем, что Украина потеряет некоторые территории, 14% – что он закончится полным занятием территории Украины Россией, 8% – полным отступлением России, 5% думают, что ни один из этих вариантов не верен, а 37% затрудняются с ответом.

27% опрошенных доверяют тому, как освещают конфликт арабские СМИ, 21% верят западным СМИ (таким как CNN, BBC, Fox и т.д.), 8% – российским СМИ (RT, Sputnik), 11% – другим источникам информации, а 33% – не верят никому из вышеперечисленных.

Опрос проводился 26 апреля – 4 мая 2022 года, в нем приняли участие 7835 совершеннолетних жителей 14 стран арабского мира.