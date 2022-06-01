Войти
ИноСМИ

Раскрыто отношение арабов к конфликту на Украине

540
0
0
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Опрос Arab News/YouGov: что арабы думают о конфликте России и Украины

Обнародованы результаты опроса жителей арабского мира по поводу событий на Украине, проведённого Arab News и YouGov. Исследование проводилось в 14 арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что "арабская улица" испытывает к конфликту на Украине "апатию и незаинтересованность": 66% респондентов сообщили, что не занимают никакой позиции, 18% – поддерживают Украину и 16% – Россию.

При этом, по мнению 53% респондентов, арабскому миру следует выступить в роли посредника для дипломатического урегулирования конфликта, 38% думают, что нужно сохранять нейтралитет и ничего не делать, 5% – что следует выступить на стороне России, а 4% за то, чтобы поддержать Украину.

Также арабы не доверяют коллективному Западу: 24% считают виновным в украинском конфликте НАТО, 13% – Байдена, 6% – Украину. Россию обвиняют лишь 16%, а 42% не определились или затрудняются с ответом. Авторы связывают это с успехами российской пропаганды, но ещё больше – с неуклонным размыванием доверия к Западу, происходящим на протяжении последних двух десятилетий.

36% ожидают, что конфликт закончится тем, что Украина потеряет некоторые территории, 14% – что он закончится полным занятием территории Украины Россией, 8% – полным отступлением России, 5% думают, что ни один из этих вариантов не верен, а 37% затрудняются с ответом.

27% опрошенных доверяют тому, как освещают конфликт арабские СМИ, 21% верят западным СМИ (таким как CNN, BBC, Fox и т.д.), 8% – российским СМИ (RT, Sputnik), 11% – другим источникам информации, а 33% – не верят никому из вышеперечисленных.

Опрос проводился 26 апреля – 4 мая 2022 года, в нем приняли участие 7835 совершеннолетних жителей 14 стран арабского мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2022
В прессе Италии заявили о рисках неконтролируемого возвращения в Европу поставленного Украине оружия
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
07.04.2021
Россия будет жестко принуждать Украину к миру
07.04.2021
Генсек НАТО сообщил Зеленскому об обеспокоенности российской военной активностью
16.04.2020
The New York Times (США): Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия
08.10.2019
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
09.11.2018
"Гомерические притязания": Украина забирает Черное море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:49
  • 27045
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине