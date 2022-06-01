В США скрывают военные преступления киевского режима

США продвигают антироссийскую пропаганду в попытке скрыть военные преступления Украины

И Вашингтон, и основные американские СМИ предпочитают не замечать военных преступлений, совершаемых на Украине киевским режимом. Такая позиция не вступает в противоречие с их идеологией и пропагандой. Вот что говорит по этому поводу на сайте OANN американский военкор и расследователь Пирсон Шарп.

Когда-то давно… Когда-то очень-очень давно, демократы называли себя антивоенной партией. Очевидно, что сегодня это совершенно не так, ведь демократы поощряют войны в Сирии, Ливии, Ираке, Иране, Йемене, а теперь еще и конфликт на Украине. На этот раз все иначе, поскольку мы не воюем с какой-то захолустной страной третьего мира, а идем на конфликт с первой ядерной державой мира – страной, которая обладает таким количеством ядерных боеголовок, которое превышает арсеналы всех остальных стран мира вместе взятых, включая нас самих, США.

Реальность такова, что ни украинский, ни русский, ни американский народ не хотят конфликта. Черт возьми, да даже сторонник силовых методов и нового миропорядка Генри Киссинджер считает, что Украине следовало бы отдать России ее этнические территории и сесть за стол переговоров с представителями Кремля.

Когда человек, ответственный за массовое уничтожение миллионов ни в чем не повинных мирных жителей в бесчисленных незаконных войнах, говорит о необходимости заключить мировое соглашение, может, есть резон прислушаться?

Но Вашингтон ведь обещал нам конфликт, вот и получайте его. Проблема заключается в том, что конфликт, который нам пытаются навязать, – фальшивка, основанная на выдуманном предлоге. Украина – мол, ангел во плоти, который яростно бьется за мир и справедливость.

Правды в этом нет. Мы, журналисты, должны рассказывать людям правду вне зависимости от того, вписывается она в правительственный нарратив или нет. К сожалению, в данном случае правда как раз невыгодна с точки зрения историй о героическом подвиге Украины. Если уж мы взялись за настоящую журналистику, то должны отметить следующее: милая маленькая Украина в течение продолжительного времени чинила зверства руками экстремистов и повстанческих групп, а также военных. Эта проблема возникла не сейчас, а еще в 2014 году, когда США помогли отстранить от власти демократически избранного президента Украины, и украинские бандформирования начали проявлять жестокость и насилие.

Из-за нынешней прокси-войны подобные сообщения снова появились в СМИ, и на этот раз дело обстоит еще хуже. Например, в битве за Мариуполь фанатики неонацистского батальона "Азов" фактически держали в заложниках жителей города, не давая им уйти, причем в качестве живого щита использовали в том числе женщин и детей. Россия при этом неоднократно открывала гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли покинуть город. Правда, в ведущих американских СМИ об этом не было ни слова.

Согласно сообщениям, украинские солдаты пытали своих соотечественников только из-за подозрений в симпатиях к русским. И есть множество доказательств того, что ВСУ пытали пленных россиян, распиная их и поджигая заживо, причем все это снималось на видео.

Бывший солдат французской армии Адриан Боке провел без малого месяц на передовой, оказывая украинцем медицинскую помощь и организуя различные поставки. Он заявил, что стал свидетелем множества жестоких военных преступлений, причем все они совершались руками украинцев, и ни одно – профессиональными солдатами ВС РФ.

Эта жестокость не ограничивается одними лишь солдатами на поле боя – даже украинские врачи выступают по телевидению и призывают кастрировать русских солдат, объясняя свою позицию тем, что русские - не люди.

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Геннадий Друзенко: Я своим врачам дал указание… я всегда был большим гуманистом и говорил, что раненый человек уже не враг, а пациент, но теперь очень жесткое указание – всех мужчин кастрировать.

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Похоже на слова нацистов об определенных группах людей. Ничего не поделаешь – фашистский режим Байдена всячески поддерживает нацистов, иначе зачем бы им поставлять оружие действующим нацистским группировкам, которые машут реальными нацистскими флагами, покрыты настоящими нацистскими татуировками, мучают гражданское население и военнопленных? Варварство. Однако эти монстры получают оружие бесплатно благодаря тому, что демократы поддерживают их стремление выдворить российские войска восвояси, и никому нет дела, кто и по какой причине пострадает.

Также Боке рассказал, что украинские солдаты сгоняют русских пленных в сараи, связывают и всячески издеваются, стреляют по коленям. А офицеров казнят выстрелом в голову. По словам француза, украинцы, с которыми он служил, часто потешались, что, если им попадутся евреи или темнокожие, "они их на куски будут разделывать".

Таково реальное положение дел в самом сердце конфликта. Если вы его отрицаете только потому, что оно вас не устраивает, то вы просто-напросто искажаете реальность, подгоняя ее под собственные убеждения. Демократы разглагольствуют о борьбе с белым шовинизмом и нацизмом внутри самой Америки, а потом из кожи вон лезут, чтобы поддержать настоящих, действующих нацистов на Украине.

Недавно ФБР заявило о возбуждении уголовного дела против четырех обвиненных в расизме белых мужчин, и выяснилось, что они проходили подготовку совместно с боевиками батальона "Азов". В заявлении говорится, что последний способствовал обучению и радикализации американцев – сторонников идеологии превосходства белой расы. То есть украинские нацисты тренируют американских, а финансирует все это Демократическая партия США. Да и Республиканская тоже, если быть полностью откровенными.

Если вы считаете батальон "Азов" неким неполномочным маргинальным движением, не торопитесь с выводами. Они официально включены в состав украинской армии, то есть нацисты являются частью вооруженных сил страны. Теперь они работают и осуществляют подготовку бойцов совместно с НАТО, а от вашингтонских преступников вот-вот получат жирный куш в размере $40 миллиардов.

Всех, кто говорит об этом, клеймят пророссийскими пропагандистами, которые боготворят Путина и жаждут видеть смерти невинных людей. Однако необязательно быть пропагандистом, чтобы понять одну простую вещь. Что оставалось делать России, когда НАТО разместила огромное количество передовых вооружений и военной техники прямо на ее границах? Что в такой ситуации предприняла бы любая другая страна? Суть заключается в том, что этот конфликт начал Запад, его начал Джо Байден, хотя США не имеют никакого отношения к делам России и Украины и уж точно не должны помогать настоящим нацистам издеваться над гражданским населением.

С вами был Пирсон Шарп.