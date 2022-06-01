Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали

ЦАМТО, 31 мая. Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Africa Intelligence.

Как отмечает издание, Киев отозвал вертолеты еще в середине мая, "к большому сожалению" миссии. По мнению газеты, этот шаг "ослабляет деятельность" миротворцев в Мали.

Как напоминает агентство, вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.