ВМС США заказали дополнительную партию КР "Томагавк" Блок.5

ЦАМТО, 31 мая. Минобороны США 24 мая объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Raytheon Missiles and Defense контракта на поставку дополнительной партии крылатых ракет вертикального пуска "Томагавк" Блок.5.

Стоимость заказа составила 217,122 млн. долл. Соглашение предусматривает производство и поставку 154 предназначенных для применения из вертикальных пусковых установок серийных ракет "Тактикал Томагавк" Блок.5 в полной комплектации, включая 70 для ВМС, 54 для КМП и 30 для СВ США.

Работы будут выполняться на предприятиях в Тусоне (шт.Аризона, 34%), Понтиаке (шт.Мичиган, 14%), Камдене (шт.Арканзас, 10%), Хантсвилле (шт.Алабама, 7%), Клируотере (шт.Флорида, 4%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 3%), Спэниш Форк (шт.Юта, 3%), Гленротс (Шотландия, 3%), Эннистоне (шт.Алабама, 2%), Берривилле (шт.Арканзас, 2%), Онтарио (шт.Калифорния, 2%), Мидлтауне (шт.Коннектикут, 2%), Вердженес (шт.Вермонт, 2%), Мидленде (пр. Онтарио, Канада, 2%), Мурпарке (шт.Калифорния, 1%) и других производственных площадках на континентальной части территории США. Как ожидается, выполнение контракта будет завершено в январе 2025 года.

Контракт заключен в интересах Министерства обороны без проведения конкурсной процедуры в соответствии с параграфом 6.302-1 "Положения о федеральных закупках" (FAR).