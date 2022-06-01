Войти
ЦАМТО

ВМС США заказали дополнительную партию КР "Томагавк" Блок.5

463
0
0
Ракета BGM-109 Tomahawk
Ракета BGM-109 Tomahawk.
Источник изображения: © Public domain/Wikimedia Commons

ЦАМТО, 31 мая. Минобороны США 24 мая объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Raytheon Missiles and Defense контракта на поставку дополнительной партии крылатых ракет вертикального пуска "Томагавк" Блок.5.

Стоимость заказа составила 217,122 млн. долл. Соглашение предусматривает производство и поставку 154 предназначенных для применения из вертикальных пусковых установок серийных ракет "Тактикал Томагавк" Блок.5 в полной комплектации, включая 70 для ВМС, 54 для КМП и 30 для СВ США.

Работы будут выполняться на предприятиях в Тусоне (шт.Аризона, 34%), Понтиаке (шт.Мичиган, 14%), Камдене (шт.Арканзас, 10%), Хантсвилле (шт.Алабама, 7%), Клируотере (шт.Флорида, 4%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 3%), Спэниш Форк (шт.Юта, 3%), Гленротс (Шотландия, 3%), Эннистоне (шт.Алабама, 2%), Берривилле (шт.Арканзас, 2%), Онтарио (шт.Калифорния, 2%), Мидлтауне (шт.Коннектикут, 2%), Вердженес (шт.Вермонт, 2%), Мидленде (пр. Онтарио, Канада, 2%), Мурпарке (шт.Калифорния, 1%) и других производственных площадках на континентальной части территории США. Как ожидается, выполнение контракта будет завершено в январе 2025 года.

Контракт заключен в интересах Министерства обороны без проведения конкурсной процедуры в соответствии с параграфом 6.302-1 "Положения о федеральных закупках" (FAR).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Похожие новости
13.12.2021
Азиатский фланг американской обороны
09.06.2021
Полуостров военных баз
28.12.2020
ВМС США заказали партию новых КРМБ "Томагавк" Блок.5
02.12.2014
Репутационный износ
17.05.2013
Французские противоракеты доработают для американских кораблей
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:49
  • 27045
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине