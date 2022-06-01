США поставят на Украину сверхдальнобойную систему залпового огня MLRS

По словам американского президента Джо Байдена, она не сможет достичь российской территории, но военно-технический анализ показывает, что это не так. Пентагон, судя по всему, еще колеблется.

Вчера, 30 мая 2022 года, президент США заявил: «Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, что могут ударить по России». Однако даже западная пресса немедленно обратила внимание на то, что его слова полностью противоречат ранее озвученному намерению Белого дома поставить Киеву Multiple Launch Rocket System (MLRS). Это реактивная система залпового огня, которая в современном английском тоже относится к ракетным системам.

M270 MLRS появилась в Вооруженных силах США в 1980-х — под влиянием успехов реактивной артиллерии в Войне Судного дня (до этого у Штатов не было современных РСЗО, поскольку их там недооценивали). В базовом варианте пусковая установка MLRS — 25-тонная машина на гусеницах, способная двигаться по относительно слабым грунтам, что позволяет ей эффективно скрываться от воздушной разведки в лесу и на сложной местности.

В норме она вооружена 12 реактивными снарядами калибра 227 миллиметров. Каждый снаряд весит 0,3 тонны. Во время полета его базовая модификация выбрасывает у цели 644 суббоеприпаса M77 DPICM. Каждый из них — двойного назначения: имеет и серьезные бронепрожигающие возможности, и значительное осколочное действие по людям. При стрельбе M270 MLRS в норме используют группами не менее трех машин. В этом случае каждый залп дает 23 тысячи суббоеприпасов, способных накрыть три квадратных километра. Дальность применения классических кассетных боеприпасов MLRS (M26) — не более 32 километров.

Макет суббоеприпаса M270 MLRS, каждая установка при залпе доставляет к целям сразу несколько тысяч таких: Источник изображения: Wikimedia Commons

Близкий аналог исходного M270 MLRS в России (и на Украине) — РСЗО «Ураган». Однако на Украине давно наблюдается серьезный дефицит боеприпасов к ним, а поставить их из других стран в нужных количествах практически невозможно. В то же время для M270 MLRS у НАТО накоплено много боеприпасов, отчего поставки таких систем Киеву могут привести к резкой активизации использования реактивной артиллерии на Украине.

Кроме того, к М270 разработано немало более дальнобойных высокоточных боеприпасов, сочетающих инерциальное и спутниковое наведение. Часть из них при этом еще и оснащены кассетной боевой частью. Например, ракета с кассетной боевой частью M30/31 имеет дальность стрельбы до 70 километров и содержит 404 суббоеприпаса.

Наконец, с той же пусковой установки возможны запуски не просто реактивных снарядов, а двух ракет ATACMS за раз. Их дальность — 300 километров, и это создало серьезную напряженность с российской стороны. Дело в том, что расстояние от границы России с Украиной до Курска вдвое меньше дальности ATACMS. Более того: расстояние от украинской границы до Белгорода — менее 40 километров. То есть даже обычные снаряды М30/31 имеют дальность, при которой ВСУ могут обстреливать ими Белгород.

Ранее украинские Вооруженные силы уже вели артобстрелы населенных пунктов (включая российские, причем многократно), убивая при этом людей. Последний налет украинской реактивной артиллерии на мирных жителей закончился смертью двух беременных женщин только вчера. Неочевидно, что там не используют американские системы РСЗО для тех же целей. Причем если раньше число убитых мирных граждан ограничивалось дефицитом реактивных снарядов у ВСУ, (Украина сама их не производит, а советские запасы не бесконечны) то теперь такого дефицита явно не будет.

HIMARS несет вдвое меньше боеприпасов, чем MLRS и его труднее использовать на грунте Источник изображения: Wikimedia Commons

Российский посол в США по теме поставок оружия Украине заявил: «Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS (колесный аналог M270, но несущий вдвое меньше боеприпасов. — Прим. ред.) и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS… Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам».

Вероятно, Байден имел в виду именно такие опасения, когда утверждал, что Украине не дадут системы, способные достать до российских городов. Исходя из этого, ракеты ATACMS для M270 США вряд ли доставят в Восточную Европу. Впрочем, официальный представитель Пентагона пока не внес никакой ясности в вопрос поставок MLRS, заявив, что окончательное решение еще не принято. Но даже если систему поставят без ракет ATACMS, это вовсе не означает, что угрозы для мирных жителей в нашей стране нет.

Выше мы отметили, что в реальности для ударов по Белгороду более чем хватит обычных снарядов M270 MLRS (не ATACMS). Хотя российские системы ПВО способны перехватывать ее ракеты, надо понимать, что стандартная батарея M270 MLRS состоит из шести пусковых установок. При одновременном пуске 72 ракет с кассетными боеприпасами сбить их все за раз можно будет только в случае использования сразу множества установок ПВО — и вероятность того, что одна из ракет накроет цель, все равно остается.

Российские РСЗО снабжены суббоеприпасами, способными атаковать технику противника сверху, пробивая броню до 140 миллиметров.. Этого более чем достаточно для уничтожения американских M270 MLRS. Дальность «Торнадо-Г» всего 40 километров, однако для «Торнадо-С» она уже 120 километров, то есть больше, чем у любых боеприпасов М270, за исключением ракет ATACMS, которые США не поставят на Украину Источник изображения: Известия

Учитывая, что даже одиночный кассетный боеприпас американского производства дает сотни суббоеприпасов, каждый из которых способен убить несколько человек, масштабы потенциальной гибели мирного населения в приграничных российских регионах могут оказаться значительными.

В то же время на поле боя новые поставки окажут довольно ограниченное влияние. На фронте российская армия располагает большим преимуществом по числу реактивных систем залпового огня. Среди их боеприпасов — и поражающие бронетехнику элементы, поэтому время жизни М270 там будет не слишком большим. На линии соприкосновения солдаты развернуты намного менее скученно, чем гражданские в населенных пунктах, да еще часто защищены броней техники или окопом. Поэтому здесь американская РСЗО ситуацию всерьез не поменяет.