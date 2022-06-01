Эрдоган решил поучить жизни НАТО, а заодно Швецию и Финляндию

Реджеп Тайип Эрдоган о расширении НАТО

Президент Турции объяснил, почему его страна заблокировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, пишет The Economist. Он считает, что репутация альянса окажется под угрозой, если его члены будут исповедовать двойные стандарты в борьбе с терроризмом.

Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan)

Конфликт на Украине бросил вызов устоявшимся представлениям о международном порядке, основанном на правилах, соперничестве великих держав и евроатлантической безопасности. Кроме того, недавние события вдохнули новую жизнь в НАТО, пожалуй, величайший военный союз в истории.

Турция – гордый и незаменимый союзник НАТО вот уже 70 лет. Наша страна влилась в альянс в 1952 году, направив войска в Корею в защиту демократии и свободы. В годы холодной войны и после нее Турция несла стабильность и была силой добра на Ближнем Востоке, Кавказе и в Черноморском регионе. В рамках миссий НАТО турецкие войска присутствовали во многих частях мира – от Косово до Афганистана.

В то же время наша страна вкладывала миллиарды долларов в свой военно-промышленный комплекс и крепила обороноспособность. Благодаря этим мощностям появилась военная продукция, которая зарекомендовала себя на различных театрах военных действий, в том числе на Украине.

Нет никаких сомнений, что рост потенциала Турции укрепил и НАТО, придав альянсу устойчивости. Хотя наши партнеры всегда ценили вклад Турции в коллективную безопасность НАТО, они напрочь о нем позабыли, как только прямые угрозы исчезли. Те из наших партнеров, кто вспоминают о важности Турции лишь во времена неспокойные – как например, Балканский кризис – ошибочно заключили, что долгосрочной стабильности удастся достичь и без нее. Таким образом, после устранения угрозы непосредственной они забыли про геополитические реалии региона и угрозы потенциальные. Нечего и говорить, что международные кризисы доказали всю несбыточность этих мечтаний.

Угрозы международному миру и безопасности за последние годы изменились, и многие сочли, что НАТО как организация "устарела" и перестала служить своей цели. Эммануэль Макрон даже констатировал в 2019 году у альянса "смерть мозга". Те же люди поставили под сомнение и роль Турции. Эта смесь невиданного самообмана и невероятной стратегической близорукости отбросила альянс на много лет назад.

И все же Турция отказывалась верить, что недальновидное и порой даже безрассудное отношение ряда государств отражает позицию альянса в целом. Наоборот, мы всячески подчеркивали важность НАТО и призвали её членов предпринять все необходимые шаги – в том числе обновить ее миссии для борьбы с возникающими угрозами и придать организации актуальности перед лицом новых геополитических и всемирных вызовов. Кроме того, этот призыв сочетается с реакцией нашей страны на усугубляющуюся нестабильность международной системы.

В этом отношении Турция утверждает, что НАТО, наравне с другими международными организациями, должна провести определенные реформы, чтобы лучше справиться с современными угрозами безопасности. Так, отказ от коллективных действий по борьбе с терроризмом, несмотря на прямые нападения на ряд членов альянса, подорвал сотрудничество в сфере безопасности и усугубил глубокое недоверие граждан. Турция подчеркивала этот опасный поворот дел на всех саммитах НАТО и заостряла внимание на том, что международное сотрудничество жизненно важно для дальнейшей борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы НАТО теснее сотрудничала в разведке и военных вопросах в борьбе с террористическими организациями, чтобы не только не допускать террористических атак, но и пресекать финансирование и вербовку террористов в пределах своих границ. И мы по-прежнему твердо стоим на этой позиции.

Точно так же мы предъявили к альянсу законные и обоснованные требования, поскольку в окрестностях Турции вспыхнули многочисленные гражданские войны. Мы потребовали обеспечить безопасность наших границ, воздушного пространства и граждан на фоне крупнейшей волны беженцев со времен Второй мировой. По сути предоставленная самой себе, наша страна справилась со всеми этими кризисами самостоятельно, пусть и высокой ценой. По иронии судьбы, любые шаги под эгидой НАТО подготовили бы альянс к будущим конфликтам и кризисам у ее границ.

Новое положение дел, сложившееся в результате конфликта на Украине, доказывает, что прогнозы и призывы Турции оказались весьма точны. Некоторые члены альянса, внезапно оценив геополитическое положение Турции на фоне широкомасштабных разрушений, осознали правоту наших шагов в прошлом. Турция правильно делала, что призывала членов НАТО подготовиться к грядущим геополитическим вызовам, и, вопреки всем, кто считал альянс неуместным, Турция верно предвидела его растущее значение.

Поскольку все союзники по НАТО признают исключительную важность Турции, очень жаль, что некоторые из них все же не в полной мере осознают определенные вызовы для нашей страны. Турция утверждает, что прием Швеции и Финляндии повлечет за собой риски для ее безопасности и будущего всей организации. Мы по праву считаем, что если эти страны хотят, чтобы вторая по величине армия альянса пришла им на подмогу в соответствии со статьей 5, то они запретят вербовку, сбор средств и пропагандистскую деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский союз и Америка внесли в список террористических организаций.

Турция хочет, чтобы страны-кандидаты пресекли деятельность всех террористических организаций и выслали их членов. Мы предоставили властям этих стран убедительные доказательства и ждем от них конкретных действий. Кроме того, Турция хочет, чтобы они поддержали антитеррористические операции стран НАТО. Терроризм – угроза для всех членов альянса, и страны-кандидаты должны четко усвоить эту реальность. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу.

Кроме того, Турция подчеркивает, что любые виды эмбарго на поставки оружия, – например, со стороны Швеции против нашей страны – несовместимы с духом военного партнерства под эгидой НАТО. Такие ограничения не только подрывают нашу национальную безопасность, но вредят самобытности НАТО. Бескомпромиссное стремление Швеции и Финляндии к членству лишь осложнило повестку дня альянса.

Возражение Анкары против приема Швеции и Финляндии, нейтральных вплоть до недавних событий, – решительный шаг от имени всех стран, ставших мишенью для террористических организаций. В конце концов, у терроризма нет ни религии, ни гражданства, ни цвета кожи. Решительное противостояние всех членов альянса любым организациям, которые замышляют недоброе против мирных граждан, – одна из основополагающих целей НАТО. Ни у одной страны нет и не может быть в этом отношении никаких привилегий.

В решении проблем и содействии глобальному миру и безопасности не всегда есть короткий путь. Но путь к успеху можно сократить, предприняв смелые и необходимые шаги в этом направлении. Нужны ли такие союзники Турции или нет, будет зависеть от того, как Швеция и Финляндия отнесутся к ее соображениям и интересам национальной безопасности.

Невежество и навязчивость тех, кто осмелился усомниться в отношениях НАТО и Турции с ее положительным и конструктивным подходом к расширению альянса, нашей позиции не меняет. Наша страна открыта для всех видов дипломатии и диалога и настоятельно рекомендует сосредоточиться на том, чтобы убедить кандидатов изменить свою позицию. Страны, не желающие бороться с терроризмом, не могут диктовать Анкаре, что делать. Мы считаем, что репутация и авторитет альянса окажутся под угрозой, если его члены начнут исповедовать двойные стандарты в борьбе с терроризмом.

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции