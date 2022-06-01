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Финляндия посылает России "сильный сигнал"

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Военные силы Финляндии во время военный учений НАТО Baltops
Военные силы Финляндии во время военный учений НАТО Baltops.
Источник изображения: © AP Photo / Roni Rekomaa / Lehtikuva via AP

В порту Хельсинки пришвартованы четыре военных корабля НАТО — хорошо, что у нас есть друзья, говорит министр обороны Кайкконен

Финляндия чаще будет принимать участие в международных военно-морских учениях, сообщает Yle. До конца года запланировано 20 маневров. Они станут частью подготовки ко "времени неопределенности" и возможному "вмешательству" России в период между подачей заявки и предоставлением членства в НАТО.

Пирьо Аувинен (Pirjo Auvinen)

В настоящее время в хельсинкском порту Хернесаари пришвартованы четыре военных корабля из США, Германии и Франции. Американские и немецкие суда принимают участие в учениях в Балтийском море.

По данным военно-морских сил, интерес к Финляндии возрос. Визит — знак поддержки Финляндии, которая подала заявку на членство в НАТО, считает командир флотилии военно-морских сил Юсси Ямсен (Jussi Jämsén).

"Конечно, мы трактуем происходящее именно так, сейчас все проявляют значительный интерес к Финляндии. Мы очень ценим, что эти корабли заходят сюда, в Хельсинки".

Военных учений будет больше

27 мая министерство обороны заявило, что Финляндия будет чаще принимать участие в международных военно-морских учениях. На оставшуюся часть года запланировано 20 тренировочных мероприятий, восемь из которых будут для Финляндии новыми.

Эти учения являются частью подготовки ко "времени неопределенности" и возможному вмешательству России в период между подачей заявки и предоставлением членства в НАТО, говорит министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).

"Во время рассмотрения заявки на членство в НАТО мы будем укреплять наши партнерские отношения. В частности, это проявится в том, что мы будем проводить больше учений с близкими партнерами, а также проведем визиты другого типа в ближайшие месяцы", — сказал Кайкконен 28 мая.

По мнению Кайкконена, наращивание количества учений нельзя назвать серьезной переменой.

"Однако это явный сигнал о том, что Финляндию поддерживают, и это тоже способствует укреплению обороноспособности Финляндии".

Кайкконен: в нестабильной ситуации ценность сотрудничества возрастает

Как утверждает Кайкконен, военно-морские визиты были согласованы еще до подачи заявки на вступление в НАТО, однако нахождение военных кораблей в территориальных водах Финляндии является сильным сигналом.

"Это говорит о том, что у нас хорошие партнерские отношения и мы ведем активное сотрудничество в сфере обороны. Сотрудничество, конечно, имело место и раньше, однако в такой нестабильной ситуации его ценность, конечно, возрастает. Хорошо, что у нас есть друзья".

Орпо: сильный сигнал в сторону России

Председатель комитета парламента по вопросам обороны Петтери Орпо (Petteri Orpo) считает увеличение количества военных учений хорошим и ожидаемым решением.

"Это часть плана по обеспечению безопасности Финляндии во время рассмотрения заявки Финляндии на вступление в НАТО. Благодаря учениям возрастает присутствие дружественных нам стран на территории Финляндии и сопредельных с ней территориях. Это очень хорошо для Финляндии".

Кроме этого, Орпо считает, что визит военных судов стран-членов НАТО в Хельсинки является поддержкой Финляндии.

"Мы получили явный сигнал о сильной поддержке от США, Великобритании и многих других стран НАТО. Так они показывают, что ценят безопасность Финляндии и членство Финляндии в НАТО".

"Это сильный политический сигнал другим странам, а также сообщение для России о том, что к нам относятся серьезно".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Германия
Россия
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Финляндия
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
01.06.2022 09:04
Цитата, q
В настоящее время в хельсинкском порту Хернесаари пришвартованы четыре военных корабля из США, Германии и Франции. Американские и немецкие суда принимают участие в учениях в Балтийском море.

По данным военно-морских сил, интерес к Финляндии возрос. Визит — знак поддержки Финляндии, которая подала заявку на членство в НАТО, считает командир флотилии военно-морских сил Юсси Ямсен (Jussi Jämsén).

Президент Финляндии заверял Путина в том, что даже если его страна вступит в НАТО - количество вооружений НАТО и уж тем более войск не будет увеличено. Причем позвонил сам и за язык его никто не тянул.
Вывод - очередной балабол, который ищет повод наказать свое население за свои недальновидные решения.
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