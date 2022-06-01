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На Западе удивлены: Россия обзаведется новыми авианосцами

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Вид на судостроительный завод Залив в Керчи
Вид на судостроительный завод Залив в Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Мамонтов

Как ни поразительно, у России к 2030 году будет три авианосца, – и вот где они будут дислоцированы

Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй к 2024 году, а несколько позже ВМФ России получит два универсальных десантных корабля "Севастополь" и "Владивосток", которые в настоящее время строятся в Крыму, пишет Military Watch.

После объявления о том, что единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" через три года вернулся в сухой док, слухи о его досрочном выходе на пенсию развеялись: ожидается, что по завершении ремонта и модернизации судно продолжит службу в течение еще одного десятилетия. Могло ли начало конфликта на Украине в феврале, последующее обострение напряженности в отношениях с НАТО и стремительный рост государственных доходов вследствие высоких цен на нефть изменить планы Минобороны России – вопрос открытый. Ожидается, что корабль получит новую электронику, радары и капитальный ремонт двигательных установок, а возможно и новые системы вооружения, и гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" на замену устаревшим советским Р-700. Наряду с "Кузнецовым", который, судя по всему, вернется в строй к 2024 году, примерно в середине десятилетия ВМФ России получит два универсальных десантных корабля "Севастополь" и "Владивосток", которые в настоящее время строятся в Крыму.Их водоизмещение составит от 25 000 до более 40 000 тонн, а главным оружием станут ударные вертолеты Ка-52. Кроме того, они смогут использовать истребители с вертикальной посадкой, которые, как сообщается, разрабатываются с конца 2010-х.

Хотя Россия не строила кораблей размером с крейсер или эсминец с самого распада Советского Союза, ввод в эксплуатацию двух малых авианосцев для сопровождения "Адмирала Кузнецова" обеспечит ей значительный флот для операций по демонстрации силы – при всех ограничениях по дальности и логистике. Поскольку работы по модернизации "Кузнецова" продолжаются, а оба штурмовых авианосца заложены в 2020 году, нет никаких сомнений, что все три будут введены в строй где-то во второй половине десятилетия. При этом под вопросом остается как боеспособность кораблей, так и вооружение: например, получат ли более легкие корабли истребители, а "Кузнецов" – новейшие ракеты ВМФ "Циркон"? Наконец, неясно и в каких флотах они будут развернуты и каким будет их эскорт – более современные, но менее дальнобойные фрегаты или тяжелые, но устарелые эсминцы и крейсеры.

На сегодняшний день ВМФ России насчитывает четыре флота и одну флотилию, но при этом не имеет открытого выхода в океан. Каспийскую флотилию можно не брать в расчет из-за ее изолированности и крайней малочисленности. Черноморский и Балтийский флоты тоже едва ли получат авианосцы – по ряду причин. Оба окружены территориями соседних государств-членов НАТО, и их более ограниченные этим обстоятельством условия лучше подходят для развертывания фрегатов, корветов и систем береговой обороны, таких как "Бастион". Из-за небольшого размера обоих театров сфера применения авианосцев будет весьма ограничена, а сами они окажутся уязвимы для ударов. Наконец, по потенциальной пользе авианосцы уступят авиации берегового базирования, у которой оба моря находятся в пределах досягаемости. Таким образом наиболее вероятно, что авианосцы будут развернуты на двух, пожалуй, стратегически важнейших флотах ВМФ России – Тихоокеанском и Северном.

Ранее в середине 2010-х годов планировалось, что ВМФ России получит два французских десантных авианосца класса "Мистраль", а дополнят их два более крупных корабля уже совместной постройки на российских верфях. Предполагалось, что они сосредоточатся в Тихом океане вокруг мощно укрепленных Курильских островов, на которые в настоящее время претендует Япония. При этом растет значение и Арктического флота: Россия стремится укрепить свои позиции в регионе на фоне стремительно ширящегося военного присутствия НАТО. В этой связи уже обсуждалась перспектива оптимизации авианосцев для арктических операций. Оба флота действуют на крупных театрах военных действий, где есть потребность в морских средствах демонстрации мощи, – в Арктике с десантных кораблей и вертолетов, а в Тихом океане – с обоих типов авианосцев. Таким образом, новые авианосцы могут быть развернуты именно по этой схеме, а объекты, некогда возведенные для размещения кораблей класса "Мистраль" в Тихом океане, но с отменой сделки заброшенные, могут принять авианосцы уже российской постройки.

Еще один плюс от отправки "Адмирала Кузнецова" в Восточную Азию – это то, что он сможет взаимодействовать с родственными кораблями "Ляонин" и "Шаньдун", которые основаны на той же исходной конструкции, но значительно совершеннее технически. "Адмирал Кузнецов" сможет даже проходить техобслуживание на китайских верфях и совершать регулярные визиты в порты, что может сыграть ключевую роль для жизнеспособности его операций, если трудности российского ВПК не прекратятся. Также высказывались предположения, что корабль может получить значительную поддержку Пекина в текущем ремонте и модернизации, поскольку китайские судостроители накопили значительный опыт работы с исходным проектом и его перевооружением.

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Страны
Китай
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Украина
Япония
Продукция
Адмирал Кузнецов
Бастион
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Тип 001А
Компании
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