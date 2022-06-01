«Истребитель ударных беспилотников Bayraktar TB2»: западная пресса о российском ЗРК «Викинг»

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотники Bayraktar TB2 широко рекламируются турецкой стороной за их ударную мощь и якобы высокую устойчивость к воздействию средств противовоздушной обороны. Однако применение данных БПЛА киевским режимом сопровождалось потерей внушительного числа беспилотников: счёт сбитых российским войсками машин уже перевалил за сотню.

В западном издании Army Recognition считают, что основной угрозой для турецких БПЛА стал «Бук-М3», также известный как «Викинг», - последняя модернизация советского зенитно-ракетного комплекса средней дальности.

«Бук-М3 рассматривается российскими военными как истребитель беспилотников Bayraktar турецкого производства, используемых украинской армией для нанесения ударов по российской бронетехнике и командным пунктам

- отмечается в прессе.

Со слов автора, российские солдаты указывают, что «Байрактары» являются лёгкой мишенью для таких зенитных ракетных систем как «Тор-М2», «Панцирь» и «Бук-М3» из-за относительно больших размеров БПЛА, низкой скорости их полёта и плохой манёвренности.

«Бук-М3» - это последнее поколение ЗРК средней дальности. Он вооружён новой ракетой и имеет передовую электронную базу.

Источник изображения: topwar.ru

Он превосходит старую систему ПВО дальнего действия С-300П

- указывается в издании.

Один комплекс «Бук-М3» способен уничтожить до 36 различных целей одновременно под любым углом атаки, в то время как одна РЛС управления огнём способна поддерживать поражение до 6 целей одновременно в секторе 120 ° по азимуту и 85 ° по высоте.