Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 49-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 31 мая. Компания Bollinger Shipyards 26 мая объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 49-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел".

Катер получил название (WPC 1149) "Дуглас Денман" (Douglas Denman).

Это 175-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. Как планируется, после принятия на вооружение "Дуглас Денман" будет применяться на Аляске, а его портом приписки станет Кетчикан.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. Как предполагается, в рамках нового бюджета будут заказаны еще два катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток.

Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.