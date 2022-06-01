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Bell Textron Canada модернизирует парк вертолетов CH-146 "Грифон" ВВС Канады

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Канадские спецназовцы из спецподразделения JTF2 (Joint Task Force 2 — 2-я объединённая оперативная группа) используют скромные "Белл" CH-146 "Гриффон" (https://hiveminer.com)
Канадские спецназовцы из спецподразделения JTF2 (Joint Task Force 2 — 2-я объединённая оперативная группа) используют скромные "Белл" CH-146 "Гриффон" (https://hiveminer.com).
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 31 мая. Министерство обороны Канады заключило с Bell Textron Canada Limited (BTCL) контракт на модернизацию парка вертолетов CH-146 "Грифон" (Bell-412EP) Военно-воздушных сил страны.

Как сообщает Defbrief.com, стоимость контракта составляет почти 800 млн. кан. долл. (632 млн. долл. США). BTCL продлит срок службы парка из 85 вертолетов CH-146, как минимум, до середины 2030-х гг.

Bell Textron Canada, как производитель CH-146, владеет правами интеллектуальной собственности на вертолет и является единственной компанией, сертифицированной для внесения изменений в конструкцию и связанного с этим ремонта машин.

В соответствии с контрактом, компания выполнит модификацию первых девяти вертолетов, а затем проведет конкурсную процедуру по заключению субподрядных контрактов с поставщиками для установки обновленного оборудования на оставшихся 76 платформах.

Ожидается, что первый модернизированный вертолет будет возвращен в войска в 2024 году, оставшиеся машины будут модернизированы к 2028 году.

Для выполнения данного проекта BTCL создала группу "Team Griffon", в которую входят CMC Electronics и Pratt & Whitney Canada. Применяя "политику промышленных и технологических преимуществ", BTCL взяла на себя обязательство расширить цепочку поставщиков в Канаде, включая малый и средний бизнес.

В рамках проекта продления срока службы будет заменен ряд систем, в том числе радиосвязь и криптографическое оборудование, бортовые и голосовые самописцы, навигационные системы, автоматические системы управления полетом, блоки индикации, модернизированы дисплеи в кабине, интегрированы сенсорные системы, модернизированы двигатели.

В рамках проекта также будет модернизировано оборудование для имитации полета и обучения, чтобы обеспечить их соответствие модифицированным вертолетам. ВВС также будет предоставлено соответствующее оборудование и запасные части.

Первоначально, в 1992 году, BTCL получила внеконкурсный контракт на поставку ВВС Канады 100 вертолетов CH-146 "Грифон", военного варианта гражданского Белл-412EP. Вертолеты были поставлены в период с 1994 по 1998 гг. По состоянию на начало 2022 года в эксплуатации оставалось 85 машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
Bell-412
Компании
Pratt&Whitney
Textron
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