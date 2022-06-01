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Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Град» в ночное время

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 31 мая показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ночное время при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.


После получения данных от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотного летательного аппарата батарея РСЗО «Град» осуществляет выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям противника. Затем батарея покидает огневую позицию, перезаряжается и выдвигается на новую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.

Отмечается, что в ходе нанесения удара по позициям ВСУ в ночное время артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт и позиция артиллерийских орудий противника.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Артиллерийская батарея 122-миллиметровых гаубиц Д-30 заняла позицию и нанесла удар по огневой позиции минометов ВСУ. Военные ВДВ уничтожили огневые позиции минометчиков, а также военную технику и оборонительные сооружения противника.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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Россия
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