Президент Литвы испугался, что Россия проверит решимость НАТО

Президент Литвы: мы должны сделать все, чтобы Путин не посмел проверить наши границы и решимость НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО укрепить систему безопасности на Балтике и увеличить численность солдат альянса, пишет Delfi. По его мнению, ситуация в регионе резко изменилась, а время для реагирования НАТО на "угрозы" со стороны России сводится к нулю.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, НАТО должна четко заявить, что эта страна представляет собой серьезную угрозу евроатлантической безопасности, а на мадридском саммите – принять решения по безопасности в Балтийском регионе.

"Путин начал с Украины. Но ясно, что у него есть более масштабные планы, такие как разрушение всей архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил Науседа в ходе заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Вильнюсе в понедельник.

Президент Литвы подчеркнул, что НАТО также получала требования и ультиматумы России "с четкими отсылками к Балтийскому региону".

Президент также обратил внимание на то, что в связи с тем, что де-факто Белоруссия стала частью России, безопасность в Балтийском регионе резко изменилась, а время для реагирования НАТО сводится к нулю. "Поэтому мы должны сделать все, чтобы Путин никогда не посмел проверить наши границы и решимость НАТО", — сказал литовский лидер.

Науседа сказал, что конфликт в Европе требует немедленных изменений в политике сдерживания и безопасности НАТО, а также, что находящиеся в Литве Силы передового базирования НАТО необходимо укрепить, увеличив контингент с уровня батальона до бригады.

"Мы также должны понять, что Россия — это угроза, которая долго не исчезнет. Поэтому мы должны четко озвучить, что Россия представляет собой большую и долгосрочную угрозу для всего евроатлантического региона", — сказал литовский руководитель.

Он также заявил, что Россия сознательно пошла на разрушение мирового порядка и что после 24 февраля не может быть никаких иллюзий.

Президент Литвы также сказал, что он был шокирован призывами к Украине передать свои территории России, чтобы положить конец конфликту.

"Мы живем в очень трудные и темные времена, но мы есть друг у друга, а также наши общие ценности. Это бесценный фундамент, который мы никогда не должны подвергать сомнению или продавать. У нас также есть общее обязательство – быть на правильной стороне истории", — подчеркнул литовский лидер.