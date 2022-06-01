Войти
ИноСМИ

Президент Литвы испугался, что Россия проверит решимость НАТО

437
0
0
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © AFP 2022 / CHRISTOPHE GATEAU

Президент Литвы: мы должны сделать все, чтобы Путин не посмел проверить наши границы и решимость НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО укрепить систему безопасности на Балтике и увеличить численность солдат альянса, пишет Delfi. По его мнению, ситуация в регионе резко изменилась, а время для реагирования НАТО на "угрозы" со стороны России сводится к нулю.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, НАТО должна четко заявить, что эта страна представляет собой серьезную угрозу евроатлантической безопасности, а на мадридском саммите – принять решения по безопасности в Балтийском регионе.

"Путин начал с Украины. Но ясно, что у него есть более масштабные планы, такие как разрушение всей архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил Науседа в ходе заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Вильнюсе в понедельник.

Президент Литвы подчеркнул, что НАТО также получала требования и ультиматумы России "с четкими отсылками к Балтийскому региону".

Президент также обратил внимание на то, что в связи с тем, что де-факто Белоруссия стала частью России, безопасность в Балтийском регионе резко изменилась, а время для реагирования НАТО сводится к нулю. "Поэтому мы должны сделать все, чтобы Путин никогда не посмел проверить наши границы и решимость НАТО", — сказал литовский лидер.

Науседа сказал, что конфликт в Европе требует немедленных изменений в политике сдерживания и безопасности НАТО, а также, что находящиеся в Литве Силы передового базирования НАТО необходимо укрепить, увеличив контингент с уровня батальона до бригады.

"Мы также должны понять, что Россия — это угроза, которая долго не исчезнет. Поэтому мы должны четко озвучить, что Россия представляет собой большую и долгосрочную угрозу для всего евроатлантического региона", — сказал литовский руководитель.

Он также заявил, что Россия сознательно пошла на разрушение мирового порядка и что после 24 февраля не может быть никаких иллюзий.

Президент Литвы также сказал, что он был шокирован призывами к Украине передать свои территории России, чтобы положить конец конфликту.

"Мы живем в очень трудные и темные времена, но мы есть друг у друга, а также наши общие ценности. Это бесценный фундамент, который мы никогда не должны подвергать сомнению или продавать. У нас также есть общее обязательство – быть на правильной стороне истории", — подчеркнул литовский лидер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
01.03.2022
Newsweek: действия Путина послужат серьезным предупреждением миру
01.03.2022
Беларусь и Россия готовы выполнить свои союзнические обязательства
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
22.06.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Основополагающий акт Россия — НАТО стал достоянием истории?
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
17.12.2013
Россия взяла Польшу в осаду ("wPolityce", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:45
  • 27043
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине