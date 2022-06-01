Глобальный кризис продовольствия разрастается. Но Западу все равно

Путин использует массовый голод как оружие? Запад остановит продовольственный кризис?

Массового голода в мире пока нет, пишет сайт Болгарского радио, но в ходе взаимных обвинений между Западом и Россией выяснилось, что продукты питания для самых нуждающихся оказались в полной зависимости от политики. И есть сомнения, что Запад сделает все необходимое для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Константин Мравов

Мировой продовольственный кризис из-за блокировки на Украине десятков миллионов тонн зерна уже начался. Сотням миллионам жителей развивающихся стран грозит голод, а цепная реакция происходящего в будущем может иметь непредсказуемые последствия по всему миру.

В последние дни эти предостережения делают уже не эксперты, а политики, но до решения проблемы далеко – как и до мира на Украине.

Еда для самых нуждающихся оказалась заложником российских кораблей и украинских мин, и по логике конфликта угроза мирового голода стала выгодна.

Пока массового голода мы не наблюдаем, зато видим обмен обвинениями:

"Продовольствие миллионов людей по всему миру буквально стало заложником российской армии. Российское правительство, похоже, считает, что, используя продовольствие в качестве оружия, оно добьется того, чего не смогли добиться российские военные. Из-за действий России 20 миллионов тонн зерна на украинских складах остаются неиспользованными, в то время как мировые запасы продовольствия сокращаются, цены стремительно растут, а многим людям угрожает голод".

Так резюмировал позицию Запада первый дипломат США Энтони Блинкен. Угроза глобального продовольственного кризиса стала еще одной причиной давления на Владимира Путина в целях прекращения боевых действий и вывода российской армии, в том числе военно-морского флота, с территории Украины.

Российская сторона придерживается иной точки зрения:

"Вас послушать, так мы как будто хотим заморить всех голодом, и только вы с украинцами печетесь о голодающих. Вы утверждаете, что Россия задерживает экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины по морю. Правда в том, что Украина задержала в портах 75 иностранных судов из 17 стран. Украина минирует воды. Как тогда можно говорить об экспорте зерна?", – спросил в ООН посол России Василий Небензя.

В разгар словесной перепалки с обвинениями и ожесточенных реальных боев на Украине некоторые пытаются найти решение.

"Продовольствия хватит на всех. Проблема – организация экспорта, тесно связанная с ситуацией на Украине. Реальное решение глобального дефицита продовольствия – возвращение на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. Мы стремимся к пакетному соглашению, которое позволит Украине экспортировать продукты питания через Черное море, а России – продавать продукты питания и удобрения без санкций. Для этого потребуется добрая воля со стороны всех вовлеченных сторон".

Но чего стоит для разных стран проявить добрую волю, к которой призывает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш? А главное, что будет в противном случае?

Гутерриш предупредил, что уже в ближайшие месяцы можно будет почувствовать первые признаки "глобальной нехватки продовольствия", которая, вероятно, будет продолжаться в течение многих лет – об этом агентства ООН и другие организации говорят с марта. Часть причин предшествуют конфликту на Украине и связаны с перегруженностью цепочек поставок из-за пандемии и инфляции. Числовые выражения впечатляют – под угрозой голода находятся 1,6 миллиарда человек по всему миру.

Россия и Украина производили 28% мировой торговли пшеницей, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Всемирная продовольственная программа, обеспечивающая самых нуждающихся, закупала необходимое количество зерновых культур у Украины. По оценкам организации, только за первый месяц спецоперации цены на ячмень и пшеницу подскочили на 20%. Украинские фермеры утверждают, что, несмотря на боевые действия, похоже, урожай будет хорошим. Однако хранить его негде – в хранилищах еще есть остатки предыдущего урожая, вывезти их нельзя. Это угрожает и производству продуктов питания для самой Украины – "житницы Европы".

По некоторым оценкам, самым нуждающимся странам мира необходимо 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы – ровно столько заблокировано в хранилищах Одессы.

Сотни миллионов людей напрямую пострадали от блокады Украины и инфляции. Только в Сахеле под вопросом пропитание для 18 миллионов человек на ближайшие три месяца, предупреждает Ахим Штайнер, глава Программы развития ООН:

"Не стоит забывать, что некоторые страны на 30,40,50% зависят от поставок пшеницы из Украины. Многие африканские, арабские страны пострадают в первую очередь. После этого из-за общего роста цен во всем мире сотни миллионов людей не смогут позволить себе следующий прием пищи. В то же время цены на продовольствие вызывают фискальный кризис. В том числе из-за пандемии у правительств нет возможности мобилизовать средства. Около 80 стран столкнулись с долговым кризисом в этом году".

А глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли назвал цены на продукты "проблемой №1", но также предупредил, что в течение года она может перерасти в фундаментальную "проблему с доступом к еде".

"В то время как украинские склады полны зерна, 44 миллионам человек предстоит голодать", – добавил Бисли. По данным его организации, только Украина выращивает достаточно зерна, чтобы накормить 400 миллионов человек.

Те, кому голод напрямую не грозит, должны быть готовы к прямым последствиям следующих стадий кризиса в развивающихся странах. Экономические проблемы и дефицит продовольствия приведут к политической нестабильности. Это породит миллионы миграционных волн, с которыми и без того "затягивающая пояс" Европа оказалась неспособна справляться в гораздо более благоприятные времена.

Если мы действительно находимся в начале глобального продовольственного кризиса, от чего зависит упомянутая Антониу Гутерришем "добрая воля" для его предотвращения?

В Европе началась транспортировка небольшой части заблокированного зерна Украины в порты других стран. Перевозка осуществляется на поездах и в грузовиках. На этой неделе Литва объявила, что первая поставка прибыла через Польшу. С учетом задержек экспорт украинского зерна более чем в два раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным TheEconomist, по самым оптимистичным прогнозам удастся экспортировать только 1/5 украинского урожая. Поэтому единственный реальный выход из кризиса – освобождение украинских черноморских портов:

"Я позвонил президенту Путину, чтобы спросить, что можно сделать, чтобы высвободить заблокированное на Украине зерно, учитывая надвигающийся продовольственный кризис, который уже имеет место в некоторых африканских странах и который будет иметь тяжелые гуманитарные последствия. Президент Путин сказал мне, что порты заблокированы из-за украинских мин. Эти мины нужны для того, чтобы остановить атаки российских кораблей. Необходимо содействовать, чтобы, с одной стороны, мины были обезврежены, а с другой – чтобы при разминировании не было нападений".

Премьер-министр Италии Марио Драги пояснил, что он чувствовал себя обязанным позвонить Путину, учитывая масштабы надвигающегося кризиса. Президент России пообещал ему помочь, но только в том случае, если санкции Евросоюза и США против России будут сняты. Киев и Вашингтон назвали это "шантажом".

У украинцев есть понятные опасения. О них заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба:

"Теоретически если мы договоримся о свободном проходе торговых судов в Одессу и обратно для загрузки украинского зерна и его экспорта на мировые рынки, нужно будет разминировать порт. В принципе, мы согласны, но у нас есть опасение – какие гарантии, что после разминирования, ночью или рано утром Россия не нарушит договор, и ее боевые корабли не атакуют Одессу? Мы работаем с ООН над решением этого вопроса".

Даже в случае разминирования должен быть обеспечен безопасный проход судов-зерновозов через российскую морскую блокаду. По неофициальной информации, Турция предложила обеспечить такой гуманитарный коридор, но Россия, что логично, с подозрением относится к возможному нахождению кораблей НАТО в районе боевых действий.

На данный момент для предотвращения мирового продовольственного кризиса необходимы следующие условия: отмена экономических санкций против России, обезвреживание сотен морских мин и возможность иностранным военным кораблям пройти через российскую блокаду.

Простой ответ Урсулы фон дер Ляйен и других западных лидеров в этой ситуации хорошо известен: Россия должна прекратить спецоперацию. Это кажется далекой перспективой, но для сотен миллионов людей, которым грозит голодная смерть, это вопрос, требующий неотложного решения. В рамках глобальных производственных и торговых поставок зерна и удобрения из Украины и России не могут быть компенсированы другими экспортерами. Напротив, десятки стран уже ограничивают свой экспорт, чтобы обеспечить собственное потребление.

Растущее неравенство – циничный фон ожидаемого дефицита. Данные Oxfam показывают, что за два года пандемий и войн прибыль богатейших производителей в энергетической и пищевой промышленности увеличилась на 453 миллиарда долларов. 62 человека стали миллиардерами благодаря продуктовому бизнесу.

Использует ли Владимир Путин массовый голод как оружие? Дать положительный ответ на этот вопрос намного проще, чем ответить, сделают ли Запад и весь мир то, что необходимо для предотвращения глобального продовольственного кризиса.