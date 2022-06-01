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Известия.ru

Уралвагонзавод отправил ВС РФ модернизированные разведывательные машины

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К отправлена российской армии из Рубцовского филиала Уралвагонзавода (УВЗ, входит в корпорацию «Ростех»). Об этом во вторник, 31 мая, сообщает концерн.

«Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения», — говорится в Telegram-канале Уралвагонзавода.

Отмечается, что эффективность БРМ-1К при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. Так, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных боевых машин пехоты (БМП).

БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя. Разработана в КБ Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1. Принята на вооружение в 1972 году.

18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что комплексы ПВО-ПРО С-500 начали поступать на вооружение ВС РФ. По его словам, комплексы совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

17 мая Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона, в которой принял участие настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин, он освятил бронемашины.

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