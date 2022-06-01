Саммит ЕС после длительных дискуссий согласовал шестой пакет санкций против России

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Внеочередной Европейский совет в ночь на вторник принял политическое решение по шестому пакету санкций в отношении России, подтвердив приверженность Евросовета "усилению давления на Россию и Белоруссию".

"Европейский совет настоятельно призывает Совет (ЕС) безотлагательно доработать и принять его (пакет, - "ИФ"), обеспечив хорошо функционирующий единый рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность между государствами-членами и равные условия, в том числе в отношении поэтапного отказа от нашей зависимости от ископаемого топлива из России", - говорится в заключении саммита ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил журналистам, что постпреды Евросоюза уже 1 июня займутся юридическим оформлением достигнутых договоренностей.

Главы государств и правительств стран ЕС согласились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России".

Введение эмбарго на импорт российской нефти стало предметом разногласий и длительных дискуссий между странами-членами ЕС, для экономики некоторых из них полный отказ от российской нефти был бы разрушительным. Самым решительным противником эмбарго выступила Венгрия.

Об остроте разногласий свидетельствует то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение, что весь пакет санкций удастся согласовать.

"У меня нет больших надежд относительно того, что мы решим разногласия в течение ближайших 48 часов", - сказала она журналистам по прибытии на саммит.

По словам главы ЕК, среди стран ЕС все еще нет единства по вопросу нефтяного эмбарго.

Тем не менее, как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти.

"Есть согласие на запрет на импорт российской нефти в ЕС. Это немедленно коснется более чем двух третей импортируемой российской нефти", - написал он в соцсети.

Альтернативным вариантом стало решение Евросовета отказаться от поставок нефти из России морским транспортом, сохранив возможность получать ее по трубопроводам.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель пояснил, что это решение лидеров ЕС является временным.

"Поставки по трубопроводам - это временная мера", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

Мишель, однако, не обозначил срок, о котором может идти речь, сообщив, что закупать трубопроводную нефть сможет не только Венгрия, но и другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.

Фон дер Ляйен поприветствовала договоренность о введении частичного нефтяного эмбарго для РФ и сообщила, что это позволит сократить импорт около 90% российской нефти к концу года.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение Европейской комиссии о нефтяных санкциях против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года", - написал председатель в соцсети в ночь на вторник.

Она отметила, что исключение коснется только 10% импортируемой нефти из РФ. По ее словам, "мы скоро вернемся к обсуждению темы" о сроках разрешения на покупку такой нефти.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил журналистам, что Еврокомиссия пока не установила предельные сроки действия исключений для Венгрии, она "проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго".

Мировой нефтяной рынок уже отреагировал на решение Евросовета о частичном эмбарго на российскую нефть: стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле впервые с 24 марта превысила $122 за баррель.

Участники саммита поддержали озвученную ранее инициативу, цель которой - поиск способов использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Европейский совет поддерживает изучение вариантов при условии их соответствия европейскому и международному праву, нацеленных, в частности, на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

Как сообщила журналистам фон дер Ляйен, "в пакете есть также другие важные элементы". В частности, достигнута договоренность об отключении от SWIFT Сбербанка России, ведение со следующего года запрета на страхование и перестрахование российских кораблей компаниями ЕС.

Фон дер Ляйен информировала, что в странах ЕС будет прекращено вещание еще трех российских государственных средств массовой информации, которые, по ее словам, "широко распространяли дезинформацию".

По словам Мишеля, предусмотрены также санкции против физических лиц.

Лидеры стран-членов ЕС призвали внимательно отнестись к вопросу поддержки Молдавии, испытывающей экономические трудности.

"Европейский совет подчеркивает необходимость предоставить поддержку Молдавии, которая борется с взаимосвязанными кризисами: в экономике и в сфере энергетики. Также она испытывает миграционное давление (из-за событий на Украине - ИФ)", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС.

В заявлении по итогам первого дня саммита говорится: "Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться", - отмечается в заключении саммита.

Участники встречи в верхах выступили за скорейшее рассмотрение предложения Еврокомиссии о том, чтобы нарушение санкционного режима ЕС считалось уголовным преступлением.