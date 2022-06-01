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Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин

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Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.
Источник изображения: © Фото : УралВагонЗавод

За счёт повышения ТТХ и огневой бронетехника достигла уровня боевой эффективности современных БМП

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Рубцовский филиал Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" в рамках госконтракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

"Модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях. За счёт повышения тактико-технических характеристик (ТТХ) и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных боевых машин пехоты (БМП)", - сообщил концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ ) в Telergam-канале.

В рамках работ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А.

"Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения", - говорится в сообщении.

"Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - сообщает концерн.

БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днём и ночью в составе разведывательных групп, действующих на глубину от 50 до 80 км от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей. Оснащение БРМ-1К гарантирует уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулемётов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии. Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.

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Страны
Россия
Продукция
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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