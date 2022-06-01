Российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

ЦАМТО, 31 мая. Система РЭБ Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной".

Источник не раскрыл другие подробности эпизода.

Как напоминает агентство, российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.

Ранее источник "РИА Новости" в силовых структурах Крыма сообщал, что российские системы РЭБ, в частности, работают по кораблям НАТО, пытающимся приблизиться к берегам полуострова для разведки. В результате их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.

СМИ со ссылкой на утверждения украинских боевиков сообщали, что за счет работы российских систем РЭБ на передовой линии фронта невозможно пользоваться мобильными телефонами, отмечает агентство.