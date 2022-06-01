Войти
ЦАМТО

Российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

263
0
0
Комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс РЭБ «Мурманск-БН».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

ЦАМТО, 31 мая. Система РЭБ Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной".

Источник не раскрыл другие подробности эпизода.

Как напоминает агентство, российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.

Ранее источник "РИА Новости" в силовых структурах Крыма сообщал, что российские системы РЭБ, в частности, работают по кораблям НАТО, пытающимся приблизиться к берегам полуострова для разведки. В результате их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.

СМИ со ссылкой на утверждения украинских боевиков сообщали, что за счет работы российских систем РЭБ на передовой линии фронта невозможно пользоваться мобильными телефонами, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
29.03.2022
Факты и последствия
25.03.2022
Удар «Кинжалом», мины в Черном море, беспилотник в Хорватии
06.01.2022
Тысячи беспилотников изменят облик российской армии
01.11.2021
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
07.04.2021
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
12.11.2018
Ядерный привет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:45
  • 27043
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине