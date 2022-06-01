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ЦАМТО

Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО, но без дальнобойных ракет

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Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS
Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS.
Источник изображения: армия США

ЦАМТО, 31 мая. Власти США изучают возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако без дальнобойных ракет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 30 мая газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники в американской администрации.

"Отправка РСЗО находится на рассмотрении, но варианты с возможностью нанесения дальних ударов не рассматриваются", – сказал один из собеседников издания. Ранее в тот же день президент США Джо Байден заявил журналистам, что страна не станет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары вглубь по российской территории.

Как отметил источник, окончательное решение по данному вопросу в Вашингтоне еще не принято.

Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут колесные РСЗО HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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