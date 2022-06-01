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Военное обозрение

Египетская армия меняет стратегию борьбы с террористами на Синайском полуострове

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Египта меняют стратегию ведения борьбы с джихадистскими группировками после нескольких террористических актов, проведенных против армии страны за последние дни. Такой вывод можно сделать из официального заявления ВС Египта, которое было сделано после предотвращенного 7 мая на западном Синае теракта, в результате которого погибли офицер и 10 солдат. Ответственность за диверсию взяли на себя боевики из экстремистской организации Исламское государство (ИГИЛ)*.

В течение последних лет армия Египта в борьбе с террористами Вилаята Синая (подразделение ИГИЛ*) в основном полагалась на местные племена, входящие в так называемый Союз синайских племен. В организацию входит большинство синайских племен, ее основная задача — борьба с экстремистскими организациями на полуострове и оказания материально-технической поддержки египетской армии на Синае.

Основная проблема, которая мешает синайскому объединению эффективно противостоять исламским боевикам — разрозненность племен и клановая борьба за влияние внутри организации.

Каждое племя на Синае стремится найти отдельную линию связи с армейскими силами вне Союза синайских племен, возглавляемого Ибрагимом аль-Арджани

— пишет панарабское информационное агентство «Аль-Араби аль-Джадид».

Племенная разобщенность мешает координировать действия антитеррористической организации. Каждое племя старается действовать самостоятельно на своей территории и не позволяет союзным вооруженным формированиям входить в контролируемые районы. Неэффективность такой стратегии борьбы с экстремистами подтверждается участившимися в последнее время терактами против военнослужащих египетской армии.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси провел заседание Высшего совета вооруженных сил и призвал египетскую армию «завершить очистку некоторых районов северного Синая от террористов и «такфиристов» [экстремистов]». После этого ВС Египта активизировали боевые действия против террористов на Синае, в том числе с использованием авиации. При этом армия Египта не планирует совсем отказываться от сотрудничества с Союзом синайских племен.

Для египетской армии вполне нормально принять гибкую стратегию борьбы с терроризмом, основанную на данных и событиях на местах

— сообщил интернет-изданию Al-Monitor советник Высшей военной академии им.Насера (Каир) Наср Салем.

Салем также отметил, что последние действия египетской армии на Синайском полуострове привели к сокращению числа террористических атак. Но при этом Каир и дальше будет активно сотрудничать с местными племенами, чтобы «очистить Синай от террористических форпостов и ускорить темпы развития региона», — уточнил Салем.

*террористическая организация, запрещенная в России.

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Египет
Россия
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