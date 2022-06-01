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Военное обозрение

Финляндия разместит истребители F-35A на авиабазе в Лапландии

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F-35 ВВС США

Финляндия модернизирует авиабазу в Рованиеми (Лапландия) для размещения на ней американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Контракт на закупку крылатых машин был подписан в декабре прошлого года. Общая сумма сделки, включая 64 самолета, вооружение для них и т.д. составила 8,4 млрд. евро.

Поступившие из США F-35A будут распределены между двумя авиабазами: в Лапландии и в финской провинции Карьяла (Карелия). Первые истребители поступят в Рованиеми в 2026 году, в связи с чем уже началась ее модернизация, сообщает командир авиабазы, полковник Туукка Карьялайнен.

Со слов военного, уже в этом году начнется переоборудование объекта, эксплуатируемого с 70-х годов. Будут возводиться ограждения и вспомогательные постройки. Основную инфраструктуру начнут строить в 2023-м.

Для полноценного использования новых машин предстоит построить более современные ВПП, дороги и здания. В общей сложности на модернизацию объекта будет потрачено около 150 млн. евро.

Как заявил Карьялайнен, замена старых истребителей Hornet на новейшие американские F-35A Lightning II, в том числе, положительно скажется и на рынке труда. Сейчас на базе в Рованиеми трудятся 450 человек, однако обслуживание новой техники потребует гораздо большего количества персонала.

Касательно самой авиабазы в Лапландии, она не случайно первой примет новейшие машины. Все дело в том, что объект находится в непосредственной близости с Норвегией, которая является членом НАТО и уже использует данные истребители.

По мнению Карьялайнена, это может способствовать укреплению сотрудничества между странами и облегчит внедрение новой техники.

Собственно говоря, и сама Финляндия собирается в недалеком будущем присоединиться к альянсу. Власти страны уже подали соответствующую заявку.

Более того, авиабаза Рованиеми располагается за полярным кругом. Размещение там американских истребителей пятого поколения вполне вписывается в стратегию НАТО по наращиванию присутствия в Арктике.

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