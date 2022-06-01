В Белоруссии состоялась встреча военных ученых из стран СНГ

ЦАМТО, 31 мая. В Минске по инициативе Минобороны Республики Беларусь 25-26 мая прошла V Международная научно-техническая конференция по теме "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государства".

Ее организаторами выступили Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь и Секретариат Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Благодаря усилиям организаторов мероприятия удалось собрать внушительный состав участников конференции, представленный ведущими военно-учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Китая и Вьетнама.

Открыл конференцию первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Король. Он акцентировал внимание на практических аспектах обеспечения военной безопасности государства и значимости науки в повышении ее эффективности в современных условиях.

Участниками пленарного заседания рассмотрен широкий спектр составляющих военной безопасности, включая современные взгляды на информационную и биологическую безопасность, военно-патриотическое воспитание будущих защитников Отечества, а также роль военного сотрудничества стран в формате СНГ.

После пленарного заседания дальнейшая дискуссия развернулась на четырех секционных площадках, где были обсуждены новейшие теоретические взгляды на современное состояние и направления развития вооружения, оперативного (боевого), тылового и технического обеспечения Вооруженных Сил.

Также, в рамках конференции под председательством начальника военного института (управления национальной обороной) – заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Аркадия Коржевского прошло заседание авторского коллектива совместного научного труда "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в ХХI веке". Военными учеными из стран Содружества были подробно обсуждены содержание глав, понятийный аппарат, а также дорожная карта совместного труда, инициатором разработки которого выступил Комитет начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

Результаты конференции представляют значительный научно-практический интерес. Проведенный военными учеными анализ 30-летнего развития военного сотрудничества государств – участников СНГ и научно обоснованные предложения по совершенствованию системы обеспечения национальной и совместной безопасности найдут свое отражение в определении дальнейших ориентиров взаимодействия стран Содружества в военной сфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.