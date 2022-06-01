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ВМС США приняли на вооружение АПЛ (SSN-793) "Орегон" класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: navy.mil

ЦАМТО, 31 мая. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 28 мая на базе подводных лодок в Нью-Лондоне официальной церемонии ввода в боевой состав флота АПЛ (SSN-793) "Орегон" класса "Вирджиния".

SSN-793 "Орегон" стала 20-й АПЛ класса "Вирджиния", 11-й подлодкой, построенной General Dynamics Corp. Electric Boat (GDEB), и второй, выполненной в конфигурации Блок.4. Строительство АПЛ началось в Гротоне (шт.Коннектикут) осенью 2014 года, церемония крещения состоялась в октябре 2019 года.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планировалось построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано уже 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США приняли на вооружение 20 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792) и "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Длина корпуса подводной лодки составляет 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – около 140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.

АПЛ версии "Блок.4" получили ряд конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

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Страны
Мексика
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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