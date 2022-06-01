Канада закупит боеприпасы у Южной Кореи, чтобы восполнить дефицит вооружений из-за военной помощи Украине

ЦАМТО, 31 мая. Канадское правительство запросило поставки артиллерийских снарядов у Южной Кореи, чтобы восполнить дефицит вооружений из-за военной помощи Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на International Business Times.

Южная Корея ранее отказывалась поставлять вооружения Украине напрямую, отклонив запрос Владимира Зеленского, и вместо этого предоставляла лишь гуманитарную помощь, а также бронежилеты и медикаменты. Однако новый президент страны Юн Сок Ель, вступивший в должность 10 мая, уже продемонстрировал интерес к сближению с Вашингтоном. Издание предполагает, что он может дать зеленый свет на "непрямые" (через третьи страны) поставки вооружений Украине.

"Никаких официальных действий, связанных с запросом, не идет", – прокомментировал ситуацию представитель Министерства обороны Южной Кореи.

Тем не менее, корейская телевещательная компания SBS со ссылкой на представителя Министерства обороны сообщила, что Южная Корея планирует продать Канаде около ста тысяч снарядов из резервов страны по цене ниже рынка, отмечает "РИА Новости".

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

"РИА Новости" сообщает, что Европейское полицейское агентство Европол выразило обеспокоенность тем, что поставляемые Украине странами Евросоюза вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок". В ведомстве готовится создание международной рабочей группы, которая изучит стратегии в отношении данной ситуации.