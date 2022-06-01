Минобороны Словакии ведет переговоры с Украиной о поставках самоходных гаубиц Zuzana 2

ЦАМТО, 31 мая. В настоящее время идут переговоры о поставках Украине из Словакии самоходных гаубиц Zuzana 2. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 30 мая сетевое издание Teraz со ссылкой на словацкое Минобороны.

"Переговоры о поставках Украине из Словакии самоходных гаубиц Zuzana 2 продолжаются, это подтвердила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. В свою очередь, глава оборонного ведомства Ярослав Надь сообщил журналистам, что переговоры об этом "продвигаются". Я.Надь 30 мая по видеосвязи обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым ситуацию на Украине и дальнейшие формы помощи ей", – говорится в сообщении.

Как сообщило издание, глава Минобороны Словакии заверил украинского коллегу в том, что помощь будет продолжена.