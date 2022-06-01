Глава МИД Франции Колонна: Париж увеличит поставки вооружений Киеву

ЦАМТО, 31 мая. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в ходе своего визита на Украину, что Париж увеличит поставки вооружений Киеву, передает "РИА Новости".

"Наша военная поддержка Киеву продолжится и будет усилена", – сказала К.Колонна на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, говоря о поставках Парижем вооружений Украине.

Как напоминает агентство, в апреле французский президент Эммануэль Макрон сообщал, что Франция начала поставлять Киеву артиллерийские установки CESAR.

С начала российской военной операции Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 млн. евро, 615 т медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 млн. евро.