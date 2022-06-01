Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн.

"Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - отмечается в Telegram-канале УВЗ.

О подписании контракта с Минобороны на модернизацию БРМ-1К концерн сообщал во время форума "Армия-2020".

На новых БРМ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.

Как отмечают в УВЗ, "модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП".

Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп на глубину от 50 до 80 километров от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей, уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии.

Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.