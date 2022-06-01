Войти
РИА Новости

Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К

503
0
0
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.
Источник изображения: © Фото : УралВагонЗавод

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн.

"Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - отмечается в Telegram-канале УВЗ.

О подписании контракта с Минобороны на модернизацию БРМ-1К концерн сообщал во время форума "Армия-2020".

На новых БРМ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.

Как отмечают в УВЗ, "модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП".

Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп на глубину от 50 до 80 километров от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей, уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии.

Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Похожие новости
01.06.2022
Уралвагонзавод отправил ВС РФ модернизированные разведывательные машины
01.06.2022
"Уралвагонзавод" поставил Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин
10.02.2022
Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для совместных учений "Союзная решимость-2022"
06.02.2015
«Армата» - то что надо
02.10.2014
Новая броня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:45
  • 27043
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине