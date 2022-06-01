Работа российских комплексов РЭБ не позволила натовскому стратегическому беспилотнику передать разведданные украинской стороне

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Сообщается о применении комплексов радиоэлектронной борьбы ВС РФ в отношении иностранного беспилотника. Речь идёт о стратегическом БПЛА одной из стран НАТО, который осуществлял разведку над Чёрным морем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник данных.

В сообщении говорится о том, что комплексы РЭБ с помощью радиоэлектронных помех подавили натовский стратегический беспилотник, который передавал собираемые разведданные украинским войскам.

Такого рода передача разведданных, по понятным причинам, представляла угрозу для кораблей российского Черноморского флота (особенно после поставок Украине ракет Harpoon). Напомним, что в своё время украинская сторона заявила, что получала координаты крейсера «Москва» ЧФ РФ от американской стороны, однако в Пентагоне поспешили опровергнуть эти заявления. Хотя опровержение вышло весьма сомнительным.

Сообщается о том, что натовский беспилотник осуществлял разведдеятельность, собирая спектр данных о российских военных объектах и расположении сил и средств.

В материале информагентства заявлено, что комбинированная работа комплексов РЭБ позволила «сделать миссию беспилотника НАТО бессмысленной». Передачи разведданных украинской стороне беспилотник осуществить не смог.

Нужно отметить, что в последнее время активность натовской разведывательной авиации, включая беспилотную, особенно возросла, на что нельзя не реагировать российской стороне. В связи с предыдущими эпизодами активности БПЛА над Чёрным морем можно предположить, что речь идёт об американском стратегическом беспилотнике.