Минобороны показало боевые вылеты Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации

Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Увидеть боевые машины можно с земли и из кабины пилота во время выполнения военной задачи.

На кадрах представлены моменты вылета истребителей на задания с аэродромов временного базирования. Из кабины пилота можно увидеть, как происходит настройка на военные объекты противника перед их уничтожением.

Для ликвидации военной техники украинских военных формирований, радиолокационных станций, комплексов ПВО применяются ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Пример уничтожения одного из объектов вражеских вооружений представлен на видео.

Вылеты Су-35С и Су-30СМ осуществляются круглосуточно, при любых погодных условиях. Экипажи многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35 и Су-30СМ наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских националистов. При этом, как отмечают пилоты, встретить в небе украинскую технику — большая редкость, так как боевой авиации в арсенале противника почти не осталось.

13 мая российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В Минобороны рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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