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Конфликт на Украине: США запустили процесс милитаризации мира

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Солдаты почетного караула на военной базе Редзиково в Польше
Солдаты почетного караула на военной базе Редзиково в Польше.
Источник изображения: © WOJTEK RADWANSKI

Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?

Президент Байден втягивает мир в беспрецедентный в истории глобальный милитаризм, пишет Asharq Al Awsat. Именно он подготовил почву для кровавого и разрушительного шоу на Украине, и сейчас в его руках пульт дистанционного управления, которым он подводит всех к китайским границам.

Набиль Амру

На форумах, конференциях и даже в залах для принятия решений циркулирует множество вопросов, остающихся без ответа. Кто несет ответственность за разжигание нынешнего конфликта? Кто виноват в его затягивании и кто способен вывести стороны на путь к миру?

Может, это Путин, начавший всеобъемлющую военную операцию на украинской территории, оправдывая ее тем, что одни считают веским аргументом, а другие —недостаточным для разжигания конфликта? Или Байден, не скрывающий свою прямую и значимую роль в противостоянии и делающий все, чтобы ослабить Россию, даже если это приведет к разрушению Украины и дестабилизации Европы?

Путин несет ответственность за то, что попал на американский крючок, и это почти всеобщий консенсус, достигнутый экспертами самых разных направлений. Как полагают многие, если не все, российский президент ошибся, просчитался в оценках будущей реакции на операцию как на уровне Украины, так и остального мира, чем и объясняется продолжительность боевых действия при скромных успехах на местах.

Если президент России и его команда и попали под влияние опыта, а именно конфликта вокруг Крыма, они действительно упустили из виду то, что сегодняшняя ситуация отличается от прошлой.

Сегодня Москва находится в той точке конфликта, когда трудно не только добиться решающих результатов на фронтах, но и отступить от заявленных в самом начале целей.

Противоположная сторона, а именно президент США Джо Байден, является лицом, подготовившим почву для кровавого и разрушительного шоу, долгого и изматывающего глобального процесса, как если бы конфликт на Украине и щедрое выделение средств этой расколотой и опустошенной стране были форсированной акцией для восстановления традиционного влияния Америки, которая повсюду отступает. Ещё одна цель — управление завоеванным европейским континентом во всех горячих и холодных войнах, чтобы вернуть его лояльность американскому зонтику и диктату в целом, чего бы это ни стоило. На этом все могло закончиться, но президент Байден втягивает мир в беспрецедентный в истории глобальный милитаризм, на пустом месте и не из опасений говоря об "азиатском НАТО", например, с вынесением тайваньского досье на уровень глобального конфликта с Китаем. Тайвань — больная точка Китая или, можно сказать, "азиатская Украина"!

И никто точно не знает, как будут развиваться события в Азии, после сенсационных заявлений, сделанных президентом Байденом во время пребывания на острове.

Когда Байдена называли "гуру рационализма и гибкости" во время избирательной кампании, это никому не казалось обманом или преувеличением. А значит, он оказался "гуру сюрпризов". Заявленные ранее характеристики уже к нему неприменимы.

Конкуренция была жесткой, и демократы пристально наблюдали за своим оппонентом Дональдом Трампом, отслеживая каждый его жест или паузу, обещая избрать для себя совершенно иную внутреннюю и внешнюю политику.

В ходе предвыборной кампании Джо Байдена высоко оценили, когда он проповедовал необходимость поиска разумного баланса в отношениях с Европой, нарушенного его соперником Трампом, и относительной умеренности в рамках палестино-израильского конфликта после "сделки века". Кроме того, демократы заявляли о желании восстановить внутренний баланс после ожесточенного конфликта с республиканцами, ставшего причиной вооруженного вторжения в Конгресс.

Положительный имидж, созданный Байденом и демократической партией в ходе предвыборной кампании, был разрушен ещё до конца второго года его президентства; разгорелся кризис вокруг подлодок в отношениях с Францией, пусть и частичный ввиду всеобъемлющих отношений с Европой. А теперь, пусть и неявно, американцы втянули европейцев в конфликт на Украине. В руках Байдена пульт дистанционного управления, и он подводит всех к китайским границам, где есть Япония, похожая на Европу. Она так же не хочет быть втянутой в конфликт и не видит для себя никаких интересов, но у нее нет другого выбора, кроме как вступить в американскую игру.

Куда доберется российский снежный ком на Украине? Куда приведёт запущенный Байденом процесс милитаризации мира? Как долго осторожный китайский игрок будет выдерживать ситуацию, когда главные инвестиции сосредоточены в Америке и других западных странах, а исторический конфликт разворачивается на берегах Южно-Китайского моря и Тайваня?

Три игрока, управляющие судьбой мира, удаляются от области компромиссов и приближаются к зоне горячей войны, и на этот раз, возможно, они столкнутся напрямую, а не через посредников.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Франция
Япония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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