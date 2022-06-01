Французы о Донбассе: "Русские, пусть и медленно, но придут туда, куда хотят"

Сможет ли Украина выиграть войну, несмотря на превосходство российской армии?

Российские войска извлекли уроки из неудач первых недель кампании, констатитирует факт французская "Фигаро". Теперь они сосредоточились на Донбассе и продвигаются медленно, но верно. Зеленскому не удастся вывести их из себя и спровоцировать на жестокость к местному населению.

Высоко мотивированная, борющаяся за выживание всей свой нации, украинская армия бросила вызов всем прогнозам. За три месяца военных действий она остановила наступление российской армии на киевском и харьковском направлениях. Однако она оказалась в критической ситуации в Донбассе.

"Войны непредсказуемы, и никто не может точно сказать, когда и как эта война закончится" — было видно, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сказавший эти слова в четверг, из трусости подбирает слова с величайшей осторожностью. У него есть причины трусить: сначала западные аналитики предсказывали быструю победу одной стороне [российской], потом столь же решительно обещали успех другой [украинской]. Теперь же военные наблюдатели прячутся за фразу "исход конфликта считается неопределенным".

Тем не менее и эти аналитики подвели первые итоги боевых действий. 24 февраля казалось, что "русский паровой каток" неостановим. (Так во Франции еще в Первую мировую войну называли русскую армию в момент наступления — в августе 1914 года именно этот "паровой каток" спас Париж от немцев. Прим. ИноСМИ.) Все соглашались, что знаменитая российская армия вроде бы не оставляла украинским войскам никаких надежд. Но схема поединка маленького доброго Давида и большого злого Голиафа оказалось упрощенческой: на самом деле борьба вышла сложнее и "равноправнее", чем казалось в начале. Мечты о "блицкриге" оказались иллюзией — и с одной стороны, и с другой, так считают наблюдатели из французской армии.

Войска Владимира Путина совершили много ошибок, но затем президент Украины Владимир Зеленский совершил свою ошибку, поверив в то, что возможно отвоевание захваченных территорий при поддержке международной военной помощи. В его окружении стали говорить, что Украина якобы может победить даже при расколе Запада. То есть при ситуации, когда Запад никак не может прийти к единому мнению, чего он добивается: поражения, ослабления или даже унижения Владимира Путина. А если Запад даже договорится о каком-то поражении-унижении своего врага, то потом разные силы на Западе будут еще спорить, какая форма этого российского поражения-унижения их устроит.

История показывает: чтобы одна сторона могла честно объявить о победе, другая должна смириться с поражением, добровольно или под принуждением. Нынешняя ситуация далека от этого. Таким образом, первоначальные планы о блицкриге были отложены в обеих столицах, а в штабах стали разрабатывать другие сценарии.

Может ли Россия все-таки добиться своих целей?

За период, прошедший после 24 февраля, Москва пересмотрела свои задачи на краткосрочную перспективу — причем в сторону более скромных целей. Больше не стоит вопрос о том, чтобы сходу взять Киев. Неправильны оказались предсказания западных аналитиков о быстром установлении марионеточного правительства Украины или даже о возвращении к бывшей советской СССР в зоне влияния России.

Не все получилось. Но значит ли это, что Путин отказался от идеи "денацификации" Украины? Нет. Для него конфликт не ограничивается территориальным вопросом. Иначе Россию мог бы удовлетворить территориальный коридор между Крымом и "материковой" Россией, который русские уже получили. Они получили его, добившись капитуляции последних бойцов сопротивления в Мариуполе.

"Владимир Путин хочет вытеснить США из Европы и развалить НАТО", — уверяет Дмитрий Минич, специалист по вопросам России во Французском институте международных отношений (Ifri). "Он будет решительно добиваться своих целей", — считает он. На фоне этой угрозы, НАТО приступила к усилению своих оборонительных позиций. Не отказываясь от своих долгосрочных амбициозных намерений, российский президент должен действовать с учетом реальной ситуации, чтобы избежать поражения. Российское наступление сейчас сосредоточено в Донбассе вокруг Северодонецка и Лисичанска, что является приоритетной задачей на ближайшие дни или недели. "Русские продвигаются медленно, но верно", — отмечает французский военный источник. Они научились на своих первоначальных неудачах, теперь они лучше координируют свои операции. Продвижение русских пугает своей быстротой: до войны в Северодонецке и Лисичанске проживало 200 000 жителей, вдвое меньше, чем в Мариуполе, который пал всего за три месяца. Стоит опасаться того, что россияне возьмут Северодонецк и Лисичанск быстрее Мариуполя. А ведь вслед за этим российская армия сможет атаковать украинские позиции в Славянске и Краматорске.

Борьба идет скорее за символические, чем за тактические выигрыши, пусть этот символизм и ограничен в географическом плане. Овладев всей территорией Донецкой области, Владимир Путин сможет заявить о втором своем успехе после взятия Мариуполя. "После того, как будет взят Краматорск, а украинцы оставят свои оборонительные рубежи, российской армии можно будет объявить о своей победе. Но потом войскам будет крайне необходима оперативная пауза", — уверяет Дмитрий Минич. Обе армии истощены, по некоторым западным оценкам, с каждой стороны погибло не менее 15 000 человек. Число раненых еще больше. Воинским частям нужно срочно пополнять ряды. Так что в ближайшие недели русские и украинцы будут пытаться "выпрямить" линии фронта в свою пользу.

Как проходит российская операция в Донбассе?

— В Донбассе разыгрывается "решающая битва", по словам Джозефа Энротина, специалиста по военным вопросам журнала DSI. Здесь по-серьезному используется артиллерия. "Соотношение сил — 1:2", — считает этот военный источник: двум российским объединенным силам численностью от 20 до 30 тысяч солдат в каждой противостоят пять-семь украинских бригад, численность которых составляет примерно 25 тысяч человек. На первый взгляд, соотношение не очень хорошее для российской стороны, ведь по военной теории нападающий должен иметь преимущество 3:1, чтобы атаковать в хороших условиях.

Сторонники украинской победы указывают и на то, что украинцы также могут защитить себя за линиями обороны, которые они сами строили на протяжении нескольких лет. В дополнение к крытым траншеям они построили бетонные бункеры, некоторые из которых имеют "противовзрывные двери", по словам французского военного. Эти линии будет трудно атаковать. "Артиллерия нарушает слаженность на украинской линии обороны", — продолжает он. Российские войска действуют по двум направлениям, опираясь на сеть железных дорог, которая обеспечивает их материально-техническое снабжение. Севернее, наступая от Изюма, они концентрируют свои атаки вокруг Красного Лимана. Но у русских могут быть трудности с переходом через реку Донец. Они уже потерпели поражение под Белогоровкой, — правда, выявив заодно слабые стороны украинской армии. "Все реки — это возможность усилить оборону", — отмечает военный источник. Украинцы также заминировали прилегающую территорию. Другое направление проходит по южной окраине населенного пункта Попасная, где российские войска медленно, но продвигаются.

Война на истощение

Каждая сторона рассчитывает на "войну на истощение": так называется тактика "постепенного ослаблении противника путем навязывания ему потерь и недопущения доставки ему подкреплений. Идеальный результат — сдача в плен. "Русские и украинцы используют артиллерию по-разному", — объясняет французский военный. В частности, со своими БМ21 "российская армия использует свою артиллерию в качестве массированной огневой поддержки для насыщения зоны действий", продолжает европеец. Главная задача — "вызвать панику", уничтожить позиции противника, прежде чем он сможет начать продвижение бронетехники. Дальность стрельбы БМ21 со штатными боеприпасами составляет в среднем около двадцати километров. С украинской стороны артиллерийские орудия изолированы друг от друга и спрятаны в ожидании возможности открыть огонь. И вот они будут стрелять куда попало.

Применение артиллерии часто сочетается с использованием дрона для обнаружения цели. После выстрела артиллерийское орудие перемещается так, чтобы не получить ответного удара. Дальность стрельбы гаубиц M777, поставленных армией США, составляет 30 или 40 км, если гаубицы оснащены боеприпасами Excalibur. Французские самоходные орудия Caesar позволяют увеличить дальность стрельбы еще на несколько километров. Украинское сопротивление зависит от поставок Западом этого оружия. Франция, например, предоставила дюжину самоходных артустановок Caesar, а США — 80 гаубиц М777 из 108 обещанных.

Украинский арсенал

Первоначально, в начале российского наступления украинская армия имела "всего" 1800 артиллерийских орудий. После того, как Россия начала наступление в Донбассе, у украинской армии есть два варианта действий. Согласно первому, нужно начать контрнаступление в этом регионе или в другом месте. Целью будет отвлечь часть российских сил или хотя бы помешать им продолжать наступление. Но этот сценарий считается маловероятным: боеспособность украинской армии также уменьшилась за три месяца войны.

Остается последний вариант: приступить к "отступлению "на заранее подготовленные позиции", по выражению украинских СМИ. Но эти передвигающиеся части могут попасть под огонь российской артиллерии "на главных направлениях", отмечает французский офицер. Оставив свои позиции, украинская армия рискует совсем потерять боевой дух... Так что для победы в Донбассе украинская армия должна выстоять и дождаться удобного момента, чтобы нанести потери и России. Ей также будет предоставлена техническая возможность нацеливаться на линии снабжения противника, чтобы замедлить его продвижение.

Сможет ли Украина восстановить свои потерянные территории?

— Украинцы мечтают о победе. Армия Владимира Зеленского, состоящая из 140 000 активных солдат и резерва численностью около 250 000 человек, имеет достаточно "живой человеческой силы", чтобы выстроить несколько сценариев. Тем более, что вместе с территориальными силами и добровольцами украинская армия может насчитывать до 700 тысяч человек. Этого хватит, чтобы выстоять перед Россией, если только она не объявит мобилизацию. Но Владимир Путин пока исключил это, а наши источники подтверждают, что срочников и вправду брать не будут. Тем не менее, в России только что отменены возрастные ограничения: в армию могут идти и пожилые добровольцы. Значит, люди российской армии все-таки нужны.

Сможет ли Украина отвоевать Херсон, Мариуполь, Донбасс и даже Крым?

Можно делать множество заявлений о намерениях, но на деле такие операции с украинской стороны нереальны. В Херсоне российская армия организует линии обороны, чтобы обосноваться надолго, отмечает военный источник. Крым, где находится порт Севастополь, относится к зоне интересов. Тем не менее поставки западной военной техники постепенно расширяют украинские возможности. Украинская армия продемонстрировала, что лона способна на многое, но ей будет сложно проводить контрнаступления без поддержки. В Харьковской области украинские силы восстановили свои позиции "только благодаря добровольному уходу русских". Так, Матье Булег, специалист по вопросам обороны в Институте Chatham House видит ситуацию следующим образом: "Когда Москва примет решение об окончании интенсивных военных действий, границы застынут в той же конфигурации, что и линия фронта", — считает он. Но пауза не означает окончания боевых действий и тем более не является финишем конфликта.

Как только прибрежные территории от Херсона будут аннексированы, Россия может нацелиться на Одессу. Лишая Украину выхода к морю, Россия надолго ослабляет эту страну экономически. И, поддерживая давление, Россия вынуждает Запад финансировать Украину, что может привести к расколу европейцев: не все готовы выкладывать денежки за далекую и чужую страну. Со своей стороны, украинские силы могут продолжать свою стратегию преследований, не смирившись с понесенными территориальными потерями. Но вред от "вооруженной борьбы" тот, что зона их проведения непременно Россию продолжать военные действия.

Каковы риски усиления эскалации?

У России может остаться один вариант: эскалация, на которую украинские силы не смогут ответить. Российская армия может принять решение о применении новейшего оружия. Она показала уже это на примере сверхскоростных ракет "Кинжал". Она также развернула в районе боев новые танки БМПТ "Терминатор". Но это оружие скорее выявляет слабость имеющейся техники (ракеты или танки), чем изменение тактики. И наоборот, для поддержки своих позиций на юге Россия прибегла к танкам Т-62 50-летней давности.

Столкнувшись с такой эскалацией, Киев требует от Запада нового оружия, например, пусковые ракетные установки Himars с дальностью действия 300 км или реактивные системы залпового огня М270 с дальностью 80 км. Но пока делаются эти запросы в Украине, некоторые старые члены ЕС планируют исключить определенные виды оружия из своих поставок, чтобы избежать эскалации или продолжения боевых действий — уже на территории России.

Химическое оружие и жизнь после ядерного удара

Если российская армия окажется в затруднительном положении или окажется под угрозой поражения, Москва может решиться на эскалацию, чтобы добиться прекращения боевых действий. Будет ли она использовать нестандартное вооружение? Химическое оружие? Запрещенное на полях сражений, это оружие может вызвать панику и взволновать чересчур возбудимое общественное мнение... Но тактический выигрыш на открытой местности будет ограниченным. Российские силы могут подвергнуться потенциальному встречному ответу. В таком случае международное осуждение будет масштабным и вызовет ответную реакцию, как это и предвидели лидеры НАТО.

Еще есть ядерное оружие. Политические последствия его применения будут еще тяжелее. В такой ситуации так называемый "тактический" удар с малым радиусом действия не будет представлять какой-нибудь интерес. У Путина будет несколько вариантов с разными последствиями: выбрать символическую цель, сугубо военную или затрагивающую мирных жителей. "Мощное оружие — это не волшебное оружие", — отмечает Джозеф Энротин из DSI. "Украинцы научились рассредоточивать свои силы, — продолжает он. Тактический ядерный удар, каким бы разрушительным он ни был, не обязательно будет означать исчезновение военного потенциала Украины. Учитывая возможность ответного удара со стороны Запада, этот сценарий будет означать поражение для всех, включая Владимира Путина. Такое очень маловероятно.

Николя Барот (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей:

Avidoron

Гражданские лица, которых удерживали на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заговорили после того, как их освободили солдаты российской армии. По их словам, они были похищены против их воли, затем взяты в заложники и доставлены на территорию завода бойцами батальона "Азов"*(террористическая организация запрещена в РФ, прим.ред.). Это печально известное спецподразделение украинской армии, пропагандирующее идеологию нацизма. Несколько раз их украинские похитители не позволяли им покинуть сталелитейный комплекс, хотя мариупольские заложники мечтали добраться до гуманитарных коридоров, открытых российской армией. Они также жаловались на плохие условия содержания со стороны украинских солдат: недостаток еды, запрет выходить на открытый воздух.

Anonymat

Чем больше оружия Запад отправляет на Украину, тем больше российская армия продвигается от восточной границы вглубь украинской территории! Какая действенная военная помощь Запада!

Badito

Единственная цель этой войны — ослабить русских.

TIESSE DI HOYE

Возможное и маловероятное отвоевание Донбасса Украиной было бы пирровой победой. Европа поражена и ослаблена этим внутренним конфликтом, который необходимо остановить, отказавшись от американского влияния как можно скорее. Украина интересна США только с точки зрения своего стратегического положения, народ их не интересует. Соглашение, гарантирующее прекращение боевых действий против российских войск в обмен на их вывод с территории Украины, могло бы стать хорошей основой для переговоров.

ConstantinXI

Несколько дней назад журналисты говорили нам, что русские терпят поражение!

3221535

Те, кто мечтают об победе Украины, должны очнуться. Надо все-таки признать, что Россия является крупной военной державой. Русские продвигаются медленно, но они все равно придут, куда хотят! Давайте сегодня подумаем о наименее худшем сценарии для обеих сторон, думая прежде всего о том, чтобы остановить гибель человеческих ресурсов на Украине... Пять миллионов беженцев.... Как их вернуть назад? И особенно думать о прошлых и будущих жертвах, если решение не будет найдено.