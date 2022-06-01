«Известия» побывали на линии соприкосновения и пообщались с бойцами ЛНР

Войска Луганской народной республики при огневой поддержке ВС России, продолжая наступление, вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро замкнуться. «Известия» побывали в подразделениях ЛНР, действующих на линии соприкосновения с противником. О том, что такое промежуточный санитарный пост, как идут бои в лесных массивах, как наносятся минометные удары, чем кормят солдат и от чего их спас «фартовый блиндаж» — в репортаже «Известий».

Будильник на 6:00

— Здесь у нас есть будильник, — рассказывают корреспондентам «Известий» бойцы ЛНР. — Ровно в шесть утра к нашим позициям прилетает «птичка» — украинский квадрокоптер-разведчик.

При подлете машину выдает характерное жужжание. В лесу, где расположены позиции, этот звук почти не слышен, но бойцы научились его распознавать. Потом «птичка» зависает, и наступает тишина. Но солдаты уже не спят — начался новый день на передке.

Военнослужащие и техника Народной милиции ЛНР около города Северодонецк Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В последние дни вооруженные формирования Украины экономят боеприпасы и на пехоту снаряды не тратят.

— Для них в приоритете танки и техника, — объясняют бойцы.

В «птичку» не стреляют — разглядеть ее в небе практически невозможно. Нарушать утреннюю тишину без надобности никто не хочет.

На передке

Подразделение, расположение которого посетили «Известия», ведет бои на Северодонецком направлении. Оно стоит в лесу, где были пожары. После каждого шага под ногами поднимается облако пепла. В низине лежат украинские противотанковые мины — их даже не пытались замаскировать.

— Впопыхах набросали? — спрашиваем.

— Скорее всего, они установлены на неизвлечение, — отвечает сопровождающий нас офицер ЛНР Игорь. — Под противотанковой должна быть противопехотная мина. Сдвинешь противотанковую, а взорвется лежащая под ней противопехотная.

Примерно в полукилометре выходим на замаскированный УАЗ-«буханку» и нескольких бойцов при ней.

— Это промежуточный санитарный пост, — объясняет Игорь. — Если будут раненные, бойцы должны будут максимально близко подъехать к передовой и забрать их. Проходимость машины позволяет это сделать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Чем ближе к передовой, тем больше воронок, неразорвавшихся боеприпасов и поваленных деревьев. Тишина уже не кажется успокаивающей.

В первой траншее нас встречают солдаты в полной боевой экипировке. Перед нами поляна, а за ней кусты, где расположены позиции ВСУ.

— До противника чуть больше сотни метров — здесь лучше громко не разговаривать, — инструктирует Игорь. — Сейчас тихо, но если ему покажется, что на наших позициях есть оживление, тут же откроет огонь.

Всматриваюсь в «зеленку», но ничего подозрительного не вижу — сосны и чуть колышущиеся на легком ветру листья кустов.

— Сейчас против нас стоит тероборона, — говорит Игорь. — Мы знаем, что такие части часто усиливают наемниками — польскими и грузинскими.

По его словам, помощь НАТО и даже более далеких стран чувствуется на передке.

— Видел во вражеских окопах британские бронежилеты, — говорит он.

Потом снимает каску и показывает бирку на тыльной стороне: «MG ACH HELMET. Zebra armour Ltd. Made in South Africa» .

— Юаровский шлем, — поясняет он. — Мне от погибшего товарища перешел. Он его где-то здесь, на Северодонецком направлении затрофеил.

Фартовый блиндаж

Сосновые леса в окрестностях Северодонецка и Лисичанска стоят на песках. С одной стороны это хорошо — рыть легко, признаются солдаты. С другой — при дождях сильно осыпаются стенки траншей, их приходится обновлять и укреплять деревом.

— Мы ведем бои в этих лесах около трех месяцев, — рассказал «Известиям» боец с позывным Гордый. — Первое время здесь было крайне неспокойно. Обстреливали постоянно и артиллерия,///и минометы. Мы даже не могли спать из-за обстрелов, но всё меняется. Сейчас противник огрызается, конечно, но уже не так серьезно.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

После первых боев, рассказали «Известиям» бойцы ЛНР, они перестали лениться окапываться. Полевые укрепления не раз спасали им жизнь.

Ребята рассказывают про «фартовый» блиндаж. В самый его центр угодил тяжелый 122-миллиметровый снаряд, но не пробил перекрытия.

— Блиндаж по всем правилам обустраивали: в три наката, а сверху уложили слой песка, — рассказал боец ЛНР Роман. — Снаряд раскидал два стоя бревен, а третий уцелел. Нас даже не завалило. Правда, легкие контузии получили — три дня отлеживались. Сейчас все в норме, несем службу.

Деревья в осколках

Бойцы ЛНР говорят, что своя земля воюет за них. Песок часто спасает жизни. Тяжелые снаряды и даже минометные мины уходят в него и там взрываются, не причиняя вреда. На поверхности после прилета остаются только идеально круглые отверстия от боеприпасов.

Они жалеют лес — зря погибает. Его уже нельзя использовать в хозяйстве.

— Все деревья в осколках, — сокрушаются они. — Спилить такую сосну не получится, сломаешь бензопилу.

В ходе боев они не раз тушили лесные пожары. Украинские диверсанты несколько раз старались поджечь лес с помощью кустарно изготовленных устройств.

— Берут металлический цилиндр, наполненный легковоспламеняющимися веществами, ставят около ствола дерева и поджигают, — рассказывают солдаты ЛНР. — Горят такие «зажигалки» хорошо — высота пламени около метра, и сосна в сухом лесу может быстро загореться.

Дым от лесного пожара в окресностях города Северодонецка Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Бойцы постоянно следят за противопожарной безопасностью в зоне своей ответственности, поэтому всегда успевали потушить такие «зажигалки».

— Бои нас многому научили, — говорит Игорь. — Мы стараемся действовать не по шаблону. Всё время меняем время доставки горячей еды и боеприпасов. Не даем шанса украинской артиллерии накрыть нас в эти моменты.

С боеприпасами у подразделений ЛНР всё хорошо. На работу кухни бойцы не жалуются. Всегда есть борщ, суп, каши, салаты, чай или кофе — это помогает поддерживать боевой дух.

О российских танкистах, с которыми приходилось действовать плечом к плечу, самые лучшие отзывы.

— Они на нашем участке огневые точки подавляли, — вспоминают бойцы ЛНР. — Слаженные, грамотные экипажи и ребята хорошие.

Гонка со смертью

Следующая остановка в расположении минометного подразделения ЛНР. Перед ним поставлена задача нанести удар по укрепрайону противника. Для ее выполнения в промзону выдвигаются два 120 мм миномета.

— Мы будем работать по выявленным разведчиками огневым точкам и технике, — говорит офицер с позывным Алмаз. — Северодонецк и Лисичанск атакуют другие подразделение, а наше обеспечивает продвижение.

У минометчиков на всё про всё есть семь минут — за это время они должны сделать пристрелочный выстрел, после корректировки выпустить восемь мин и покинуть позицию. Иначе их могут накрыть ответным ударом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Наконец координаты приходят, и первый минометный расчет выпускает пристрелочную мину. Через несколько секунд где-то вдалеке раздается взрыв, а через минуту приходят поправки от корректировщика.

Миниметчики меняют прицел и выпускают восемь мин. После этого начинается гонка со смертью. У них не более пяти минут. Расчеты быстро разбирают минометы и закидывают тяжелые плиты и стволы в кузов машины. На это уходит еще минута-две.

Машина начинает трогаться, солдаты на ходу заскакивают в кузов.

— Быстрее! — кричат они водителю. Но на разбитой дороге сильно не разгонишься. Все внимательно вслушиваются, но стоит тишина. Семь минут истекают, за это время машина отъезжает на безопасное расстояние. Ответный удар так и не последовал.

— С боеприпасами у них проблемы, — делают вывод бойцы.

Мирные профессии

Все подразделения ЛНР готовы к решающему штурму Северодонецко-Лисичанской агломерации и полному освобождению территории ЛНР.

— В ближайшее время должны дожать противника и хотим, чтобы бои быстрее закончились, — перед прощанием сказал нам пехотный офицер Игорь. — Мы знаем, что противник прикрывается жителями и оставляет за собой разрушенные дома, школы и детские сады. Но мы обязательно всё это расчистим и приведем в порядок. Вернемся к мирной жизни.

Бойцы согласны. Говорят, что еще не забыли свои основные мирные профессии. В подразделении Игоря служат бывшие шахтеры, учителя, юристы, рабочие и автомеханики.

Богдан Степовой