Финляндия построит новую авиабазу для F-35

Первые финские истребители F-35 будут приняты на вооружение в Рованиеми — на строительство авиабазы в Лапландии уйдет 150 миллионов евро

Первые американские истребители F-35 из числа тех 64-х, которые решила приобрести Финляндия, поступят в 2026 году, сообщает Yle. Их разместят на новой авиабазе в Лапландии. Ее строительство начнется уже в этом году и обойдется в 150 миллионов евро.

Веса-Пекка Хилтунен (Vesa-Pekka Hiltunen)

Авиабаза Лапландии готовится первой в Финляндии принять истребители нового поколения. Они поступят в 2026 году.

27 мая военно-воздушные силы Финляндии объявили план размещения новых истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II.

"Мы очень довольны. Мы гордимся тем, что принимаем на вооружение новую технику. Рабочие места на авиабазе в Лапландии наверняка привлекут многих", — радуется командир авиабазы в Лапландии, полковник Туукка Карьялайнен (Tuukka Karjalainen).

По словам Карьялайнена, одной из значимых причин для размещения истребителей является потребность в новой авиабазе в Рованиеми — на смену постройкам 1970-х годов. Также выбор основывался на близости к Норвегии. Норвегия, страна — член НАТО, уже пользуется такими истребителями.

"Есть надежда, что это создаст возможности для сотрудничества и облегчит внедрение техники", — говорит Туукка Карьялайнен.

Для начала авиабаза получит от двух до шести новых самолетов. Карельская авиабаза получит новые самолеты после 2028 года. В общей сложности поступит 64 новых истребителя, которые будут распределены между этими авиабазами.

Строительство начнется уже в 2022 году

Нынешнюю авиабазу в Рованиеми будут готовить для новой техники уже в 2022 году.

"Вспомогательные постройки, возможно, какие-то ограждения и дороги будут возведены уже в этом году. Основное строительство начнется в первой половине 2023 года", — говорит Карьялайнен.

Для новых истребителей необходимы современные дороги, взлетно-посадочные полосы и новые здания.

Во что обойдется строительство

По словам Туукки Карьялайнена, на строительство авиабазы в Рованиеми уйдет чуть менее 150 миллионов евро. За два года смета расходов увеличилась на несколько десятков миллионов евро. Карьялайнен считает причиной более строгие технические требования и возросшие цены.

"То, какое влияние строительство окажет на создание новых рабочих мест, станет ясно позже — но этот эффект в любом случае будет значительным", — говорит Карьялайнен.

Сейчас авиабаза обеспечивает работой 450 человек. Новая техника незначительно увеличит число сотрудников.

Лапландия сначала откажется от истребителей Hornet

Лапландская авиабаза откажется от использования истребителей Hornet первой в Финляндии, поскольку эксплуатировать две разные модели самолетов в Рованиеми будет непросто.

"Мы стремимся к тому, чтобы в Рованиеми не пришлось работать с двумя типами техники слишком долго", — говорит Туукка Карьялайнен.

На карельской авиабазе больше пространства для работы с двумя типами истребителей. Истребители Hornet будут перемещены на карельскую базу, от них откажутся не позднее 2030 года.

Летчики, механики и обслуживающий персонал будут проходить обучение в США. Как говорит Карьялайнен, в 2025 году на обучение в США отправятся 18 пилотов и около 50 технических специалистов. Позже они будут заниматься подготовкой специалистов в Финляндии.

Состоящие на действительной военной службе будут допущены до работы с новыми истребителями спустя два года после использования их кадровым составом. Обучение помощников механика, проходящих действительную военную службу, должно начаться в 2027-2028 годы.

Новых пилотов сначала будут обучать на истребителях Hornet — а с 2028-2029 года их начнут готовить к полетам на F-35.

Правительство приняло решение приобрести американские истребители в декабре прошлого года. Сделка обошлась примерно в 8,4 миллиарда евро, из которых непосредственно истребители стоят 4,7 миллиарда евро, а ракеты — 755 миллионов евро.