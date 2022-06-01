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ИноСМИ

Этот шаг ЕС приведет к победе России на Украине

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Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Как победит Россия?

Вольфганг Мюнхау в статье для The Spectator рассказывает о новом политическом сценарии победы России в конфликте на Украине. Также он критикует поведение канцлера Олафа Шольца, который, как издавна принято в Германии, ведет двойную игру.

Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau)

Кремль сделал ставку на ЕС, и его стратегия, похоже, работает.

Пока ещё слишком рано говорить об исходе конфликта на Украине, но Москва точно укрепила позиции на востоке страны и одерживает небольшие победы. За последние дни стало ясно, что Россия в конце концов сможет достигнуть хотя бы части военных целей.

Старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер (Sabine Fischer) рассказывает об интересном, но в то же время настораживающем политическом сценарии. Исследовательница отмечает смену настроений в Москве. По политическим расчётам Кремля, западные страны не смогут продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

Чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее будет уставать Европа. К осени, перед началом зимнего сезона, приоритетом европейцев станут поставки газа из России. В кремлевском пресс-релизе по итогам телефонного разговора президента с австрийским канцлером Карлом Нехаммером говорится, что Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам газа. Когда позвонил Марио Драги (премьер-министр Италии – прим. ИноСМИ), Путин пошёл ещё дальше: президент гарантировал бесперебойные поставки газа в Италию по договорным ценам. Путин общается с каждым лидером ЕС отдельно. Здесь нет особых изменений.

Идея сместить приоритеты кажется разумной тактикой со стороны Кремля. Фишер считает, что дело не только в приоритетах, но и в возможной смене власти на Украине по мере затягивания конфликта. Если Москве удастся хоть на какое-то время удержать контроль над Донбассом, Россия может почувствовать уверенность в своих силах и установить контроль над Одессой и, вероятно, Киевом.

"Они также могут полагаться на политическую нестабильность на Украине, которая, вероятно, приведёт к свержению правительства Зеленского. Из-за поражения в Донбассе и возможной аннексии территорий оно может стать очень непопулярным в остальной части Украины", — считает эксперт.

Фишер также высказалась о немецком правительстве и его фактическом отказе предоставлять оружие Украине. Олаф Шольц ведёт двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Вчера во время телевизионного обращения к украинцам он заявил, что Германия на их стороне. При этом правительство срывает поставки обещанного оружия. Германия не поставляла вооружение с марта. Заявления Шольца, вероятно, адресованы наивным немецким СМИ, которые всегда поддерживают правительство, вне зависимости от того, кто находится у власти.

Те, кто смотрит на ситуацию со стороны, особенно из Украины, понимают, какую игру ведёт Шольц. Торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдаёт им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО. Это старая добрая двойная игра то с Востоком, то с Западом, которую Германия ведёт со времён Вилли Брандта (Willy Brandt). Россия делает ставку на то, что ЕС вернётся к своему политическому статусу-кво. Причиной такой слабости стали бы разногласия между членами ЕС.

Теперь представьте на секунду, как будут развиваться события в ЕС, если Россия аннексирует Донбасс и возьмёт Одессу. Политические обвинения внутри ЕС станут невыносимыми. На нашей памяти отношения Восточной Европы и Германии ещё ни разу не были настолько плохими. Они ухудшатся ещё сильнее, если Украина хотя бы частично проиграет. Всё больше людей в Восточной Европе начнут задаваться вопросом, а зачем им членство в союзе, который служит торговым интересам Германии. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, им не нужен ЕС, поскольку они состоят в НАТО. Наоборот, членство в ЕС обязывает их принимать политику, которая может навредить их интересам в области безопасности.

Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждёт распад.

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