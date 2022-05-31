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Время электроники

«Промобот» создал центр разработки роботизированных решений

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Упакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Упакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Российский производитель сервисных роботов «Промобот» объявил о запуске центра разработки роботизированных решений. Центр, в партнерстве с лидерами рынка, осуществляет деятельность в области создания масштабируемых решений в направлении мехатроники, искусственного интеллекта, машинного обучения и других направлений робототехники.

В перечень компетенций центра входит создание роботов как на собственных платформах компании, так и на разработанных совместно с партнерами. По словам представителей компании «Промобот», реализация сторонних проектов в рамках предприятия осуществлялась и ранее, но сейчас деятельность претерпела ряд организационных изменений и была выведена в отдельное направление деятельности. Так, в ходе работы были выделены отдельные производственные мощности, а также команды конструкторов и разработчиков.

«С момента основания компании, мы регулярно получаем запросы на разработку робототехнических решений для пищевой, добывающей, сельскохозяйственной и других индустрий. Мы ставим себе целью разработать решения, способные заместить в нашей стране импортные продукты и составить им уверенную конкуренцию на международном рынке. Для этого мы смогли организовать все необходимые процессы и вывести данную деятельность в отдельное направление компании», – отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

Работа центра осуществляется на проектной основе, и все разработки выполняются в рамках запросов заказчика, под существующую инфраструктуру предприятий. Приоритет в разработке отдается проектам с высоким потенциалом масштабирования. Так, центр разработки уже разработал роботизированные манипуляторы, робота-патрульного для охранной индустрии, а также робо-кафе. В ближайшее время центр планирует реализовать проекты логистических роботов, коллаборативных и промышленных манипуляторов, а также роботов для индустрии охраны.

Разработчики центра имеют многолетний опыт создания робототехнических решений, которые обладают высокими показателями качества, функциональности и долговечности и уже зарекомендовали себя на международном рынке, в сорока трёх странах мира.

По словам разработчиков, сегодня центр уже ведет переговоры о реализации проектов с крупными промышленными предприятиями в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае.

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Между тем, после проблем с поиском сотрудников в период пандемии, бизнес-структуры Сингапура начали интенсивно внедрять роботов для выполнения ряда задач — от наблюдения за строительными площадками до сканирования библиотечных полок.

Процветающий город-государство во многом полагается на привлечение иностранных рабочих, но с декабря 2019 года по сентябрь 2021 их число упало более чем на 235 тыс. Об этом сообщает местное Министерство занятости, по статистике которого ограничения, связанные с распространением COVID-19, ускорили темпы внедрение автоматизации и новых технологий компаниями.

Например, на одной из строительных площадок компании Gammon известная модель робота Spot компании Boston Dynamics сканирует окружающее пространство для оценки продвижения работ, в ходе чего данные транслируются в контрольное помещение. По словам представителя компании, для оценки ситуации с помощью робота теперь требуется лишь один человек вместо двух, ранее выполнявших работы вручную. В компании считают, что нехватка рабочих рук, возникшая из-за пандемии, пока сохраняется, благодаря чему развитие получают автономные системы.

В местной Национальной библиотеке представили двух роботов, способных сканировать маркировку 100 тыс. книг, хранящихся на полках — это около 30 % всей коллекции. Это позволяет снизить нагрузку на местных сотрудников, ранее выполнявших работы по систематизации книг вручную.

Известно, что в производстве Сингапур использует 605 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников — по масштабу внедрения подобных систем он занимает второе место в мире после Южной Кореи, в которой на 10 тыс. приходится 932 робота по данным 2021 года — такова статистика Международной федерации робототехники.

Впрочем, специалисты отмечают, что повсеместное внедрение роботов вряд ли будет тотальным — люди всё ещё нуждаются в «человеческом прикосновении» во многих сферах обслуживания.

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Страны
Россия
Сингапуp
США
Южная Корея
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
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