Станция InSight прислала финальное селфи с Марса

Сравнение первого и последнего селфи, сделанных InSight в декабре 2018 года и апреле 2022 года.

Автоматическая станция InSight прислала на Землю последнее селфи, составленное из кадров, сделанных при помощи роботизированного манипулятора. В ближайшее время он будет отключен навсегда, а через три месяца станция завершит свою научную программу, сообщается на сайте NASA.

InSight работает на Марсе 3,6 года, став первой полноценной геофизической внеземной исследовательской программой. Станция зарегистрировала более 1300 марсотрясений, в том числе на обратной стороне планеты, а благодаря собранным ей данным планетологи определили основные границы раздела слоев Марса, составили детальную схему подповерхностных слоев, оценили размеры ядра Красной планеты и выявили сезонность марсотрясений.

Электроэнергией станцию обеспечивают две большие солнечные батареи, первоначально ученые ожидали, что их периодической очисткой от пыли займутся пылевые вихри, однако прогнозы не оправдались. В результате выходная мощность батарей к настоящему времени упала в 10 раз, а попытки почистить их при помощи манипулятора оказались малоэффективны. Это привело к тому, что вначале NASA продлило работу станции лишь до конца этого года, а затем приняло решение о завершении научной программы уже к концу лета.

24 апреля 2022 года, на 1211 сол работы станции InSight получил свое последнее селфи, которое составлено из кадров, полученных камерой IDC (Instrument Deployment Camera), установленной на 2,4-метровой роботизированном манипуляторе IDA (Instrument Deployment Arm). В ближайшее время манипулятор будет переведен в положение покоя и больше не будет использоваться при работе аппарата.

Если сравнить первое селфи, сделанное станцией в декабре 2018 года, и новое, то становится заметным толстый слой пыли, покрывающей все элементы аппарата, отсутствие приборов SEIS и HP3, которые были высажены на Марс при помощи манипулятора, а также сильное локальное загрязнение грунтом станции вблизи одной из ее солнечных батарей — это побочный результат попыток очистки батарей от песка.

О научной программе станции и трудностях в деле исследований геологии Марса мы рассказывали в материалах «Заглянуть внутрь Красной планеты», «Сейсмограф для Марса» и «45 сантиметров за 50 лет».

Александр Войтюк