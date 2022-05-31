На УЗГА построят новый производственный комплекс под самолёты «Ладога» и «Байкал»

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрел и одобрил заявку, представленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на предоставление льготного финансирования для расширения производственных мощностей Уральского завода гражданской авиации. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики областного правительства.
Инфраструктурный бюджетный кредит в размере одного миллиарда рублей будет выделен под строительство производственного комплекса УЗГА, в котором будет организовано серийное производства самолётов «Ладога» (ТВРС-44) и «Байкал» (ЛМС-901).
«Завод является резидентом особой экономической зоны "Титановая долина" и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — отметил Евгений Куйвашев.
Для полноценного серийного производства самолётов необходимо создание нового производственного комплекса. Завершить строительство планируется в 2024 году, в результате будет создано 1200 рабочих мест.
В 2018 году УЗГА стал резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая долина», где на территории бывшего аэропорта Уктус был построен новый корпус УЗГА. Уральский авиазавод выпускает самолёты L-410, Diamond DA 42 и вертолёты Bell-407. Самолёт «Ладога» является разработкой УЗГА, «Байкал» проектируется дочерней компанией авиазавода — ООО «Байкал-инжиниринг».
МОСКВА, "Авиация России"