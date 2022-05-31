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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

На УЗГА построят новый производственный комплекс под самолёты «Ладога» и «Байкал»

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Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрел и одобрил заявку, представленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на предоставление льготного финансирования для расширения производственных мощностей Уральского завода гражданской авиации. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики областного правительства.

Инфраструктурный бюджетный кредит в размере одного миллиарда рублей будет выделен под строительство производственного комплекса УЗГА, в котором будет организовано серийное производства самолётов «Ладога» (ТВРС-44) и «Байкал» (ЛМС-901).

«Завод является резидентом особой экономической зоны "Титановая долина" и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — отметил Евгений Куйвашев.

Для полноценного серийного производства самолётов необходимо создание нового производственного комплекса. Завершить строительство планируется в 2024 году, в результате будет создано 1200 рабочих мест.

В 2018 году УЗГА стал резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая долина», где на территории бывшего аэропорта Уктус был построен новый корпус УЗГА. Уральский авиазавод выпускает самолёты L-410, Diamond DA 42 и вертолёты Bell-407. Самолёт «Ладога» является разработкой УЗГА, «Байкал» проектируется дочерней компанией авиазавода — ООО «Байкал-инжиниринг».

МОСКВА, "Авиация России"

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
L-410
Проекты
Титановая долина
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