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Ростех

Ростех и Бауманка создадут оборудование для промышленной 3D-печати

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Источник изображения: Фото: Александр Уткин

Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех и Московский центр лазерных технологий (МЦЛТ) – научно-инжиниринговый центр при МГТУ им. Баумана – заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, направленный на создание оборудования для промышленной 3D-печати, подписали генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров и генеральный директор МЦЛТ Александр Григорьянц.

В рамках проекта в Центре аддитивных технологий будет проведена апробация и опытная эксплуатация установки 3D-печати на базе технологии селективного лазерного плавления, разработанной специалистами МЦЛТ. Опытные образцы изделий, изготовленные на новом отечественном оборудовании, пройдут испытания на соответствие техническим характеристикам, предъявляемым к авиационной продукции. Следующим шагом станет начало серийного производства оборудования для 3D-печати.

«Основной потребитель продукции Центра аддитивных технологий – авиастроительная отрасль. Создание перспективной авиатехники, такой как самолеты Суперджет 100 или МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14, немыслимо без технологий 3D-печати. Наша задача – обеспечить соответствующие возможности, предложить авиастроителям лучшие производственные решения. Совместная работа с Бауманкой направлена на создание нового поколения отечественного оборудования для этих целей», – сказал генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров.

Опытный образец 3D-принтера предназначен для выращивания изделий размером до 250х250х300 мм из металлических порошковых материалов: алюминиевых, бронзовых, титановых сплавов и нержавеющей стали.

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