БАС-200: беспилотный вертолет

Фото: «Вертолеты России» Беспилотник вертолетного типа БАС-200 впервые представили на авиасалоне МАКС в прошлом году, а на днях комплекс приступил к сертификационным летным испытаниям. Сертификат типа на БАС-200 планируется получить уже в этом году.

Беспилотники вертолетного типа, такие как БАС-200, могут освоить множество профессий. Сейчас БАС-200 готовится к тестовым доставкам посылок совместно с «Почтой России». Разбираемся, в чем преимущества машин такого типа, и на что способен беспилотный вертолет БАС-200.

Преимущества вертикального взлета

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с каждым годом становятся все более распространенными. Достоинства беспилотников очевидны. Во-первых, невысокая себестоимость полета – меньше трат на топливо, обслуживание и подготовку летного (операторского) состава. Небольшая взлетная масса позволяет намного проще и быстрее подготовить аппарат к вылету, не нужна взлетно-посадочная полоса. Ну, и, пожалуй, самый главный плюс – при работе в опасных условиях ничего не угрожает жизни пилотов .

Беспилотники продолжают эволюционировать и совершенствоваться, существует большое разнообразие схем и компоновок. Пожалуй, самым популярным остается деление БПЛА по конструкции и способу полета – на системы самолетного и вертолетного типа. Причем, по словам экспертов, в последнее время в мире постепенно растет количество беспилотников вертолетного типа.

Преимущество винтокрылых беспилотников над классическими самолетными можно сравнить с достоинствами собственно вертолетов перед самолетами. Основной особенностью вертолетов, и беспилотных в том числе, является способность вертикально взлетать с любого места – неподготовленных площадок, в труднодоступной местности, и даже с транспорта. Для посадки тоже не требуется большого по размеру, специально оборудованного пространства. Кроме того, вертолетный беспилотник обладает более устойчивой к ветру конструкцией, что значительно расширяет диапазон времени возможного применения воздушного судна

Следующее достоинство заключается в способности снижения скорости во время полета почти до нуля, включая режим висения. В некоторых ситуациях возможность «зависнуть» и детально изучить определенный участок просто незаменима. Например, при мониторинге местности, выполнении разведки.

Тяжелые БВС вертолетного типа, такие как БАС-200, способны поднимать в воздух значительно более тяжелые грузы по сравнению с мультикоптерами, не уступая, и даже приумножая при этом продолжительность полета.

Благодаря высокой в своем классе беспилотных воздушных судов грузоподъемности (50 кг) БАС-200 подходит для решения широкого спектра задач: мониторинга местности в светлое и темное время суток, перевозки грузов, аэрогравиметрической съемки, поисково-спасательных операций, лазерного сканирования, магнитометрической и тепловизионной съемки, а также обладает возможностью транслирования информации в режиме реального времени.

Новые профессии для БАС-200

БАС-200 планируется применять для геофизической разведки, в том числе и в труднодоступных регионах Арктической зоны. Благодаря неприхотливости в эксплуатации, мобильности и автономности одним из наиболее перспективных применений БАС-200 является геологоразведка, поиск новых нефтяных и газовых месторождений.

Пилотный проект для БАС-200 – доставка грузов для «Почты России». Соглашение об этом было заключено на авиасалоне МАКС-2021. Уже летом на Чукотке запланированы первые коммерческие перевозки почты.

В России много труднодоступных регионов, где беспилотная авиация сможет ускорить сроки доставки, чуть ли не вдвое. На очереди – такие удаленные регионы, как Камчатский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По оценкам «Почты России», использование беспилотников вертолетного типа позволит увеличить объемы грузопотока в десять раз и при этом снизить стоимость перевозок почти в два раза. Действительно, невыгодно поднимать в воздух пилотируемую авиацию или использовать автомобильный транспорт, когда требуется быстрая перевозка грузов в пределах нескольких десятков килограммов.

В декабре 2021 года совместно со специалистами ГНПП «Аэрогеофизика» на БАС-200 был установлен новейший геофизический комплекс разведки массой 31 кг. А затем были успешно проведены испытания по аэрогравиметрии. Впереди еще ряд полетов с рядом заказчиков для проведения аэрогравиметричесокй и аэромагнитной съемки, мониторинга объектов.

В настоящее время БАС-200 регулярно совершает тестовые полеты для различных заказчиков с широким перечнем коммерческих нагрузок и на практике доказывает, что за беспилотной авиацией большое будущее.

Что собой представляет БАС-200

БАС-200 спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом, оснащен роторно-поршневым двигателем с максимальной мощностью 54 лошадиные силы.

Предназначен совершать полет в автоматическом режиме продолжительностью до 4 часов с грузом до 50 килограмм. Благодаря высокой грузоподъемности, возможна установка широкого перечня оборудования для мониторинга и аэрофотосъемки. Беспилотник может выполнять полетные задания на расстоянии до 430 километров с полной загрузкой.

Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России». Напомним, что впервые разработчики представили свой новый проект на МАКС-2021. Машина стала первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона, совершив полет в автоматическом режиме.

К февралю 2022 года были готовы три опытных образца комплекса БАС-200, а в апреле было объявлено об успешном окончании их производственных и приемо-сдаточных испытаний. Все опытные образцы переданы в летно-исследовательский центр «НЦВ Миль и Камов» для сертификационных испытаний. Всего должно состояться около 90 полетов, завершить которые планируется во втором полугодии, то есть уже в 2022 году БАС-200 может получить сертификат типа, что позволит приступить к его серийному производству.

Характеристики

Максимальная взлетная масса – 200 кг

Масса коммерческой нагрузки – 50 кг

Максимальная дальность полета – до 430 км

Максимальная скорость – до 160 км/ч

Продолжительность полета –4 часа

Практический потолок – до 3500 м

Дальность передачи данных по каналу радиосвязи – до 100 км

Радиус действия канала связи – 100 км

Стандартный запас топлива – 57 л

Диапазон рабочих температур – -30…+45˚С