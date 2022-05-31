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Первое заседание нового состава Общественного совета при Министерстве обороны России

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30 мая 2022 года в Москве состоялось первое пленарное заседание нового состава Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. В заседании принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, являющийся членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации с 2006 года.

На заседании нового состава Общественного совета директор ЦАСТ Руслан Пухов был избран руководителем Комиссии Общественного совета по военному строительству и научным исследованиям в сфере безопасности.

Руслан Пухов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Пухов Руслан
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