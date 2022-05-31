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В Великобритании оценили «супероружие» России

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Летчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Летчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России, заявили эксперты издания Daily Express.

Аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд (Alex Lord) считает, что «супероружие» России — гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая может быть запущена с самолетов МиГ-31К, базирующихся в Калининграде. В этом случае Великобритания попадает в пределы возможного удара, оценил он.

Эксперт напомнил, что ракеты могут развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии в две тысячи километров. Ракету применяли во время специальной операции на Украине. По мнению Лорда, «Кинжал» также может нести и ядерный заряд.

Другим «супероружием» России издание назвало межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер (Andrew Futter) считает, что у Великобритании «нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», поэтому в случае потенциального удара она будет беззащитна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны.

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Великобритания
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Украина
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Сармат МБР
Персоны
Лавров Сергей
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ГЗЛА
Ядерный щит
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