Российские военные применили противокрышевые мины на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские подразделения начали применять новые противокрышевые мины против танков. Противотанковая мина ПТКМ-1Р может поражать бронетехнику в наименее защищенные части. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фотографию ПТКМ-1Р. Отмечается, что такие мины заметили в Киевской области. Боеприпас может поражать бронетехнику в крышу корпуса и башни.

Мина состоит из транспортно-пускового контейнера и боевого элемента. Контейнер получил акустические и сейсмические датчики цели, а боевой элемент оснащен инфракрасным и радиолокационными датчиками.

Мину устанавливают вручную на удалении от 5 до 50 метров от вероятного маршрута движения цели. При приближении техники сейсмический датчик дает команду на отстрел боевого элемента. Движущийся по баллистической траектории элемент сканирует земную поверхность с помощью своих датчиков. После обнаружения цели боевая часть мины подрывается, атакуя технику сверху.

Боевой элемент мины несет 2,8 килограмма взрывчатого вещества. Это дает возможность поразить не менее 70 миллиметров брони. Также ПТКМ-1Р получила устройство для самоликвидации, которое позволяет нейтрализовать мину, исключая угрозу для мирного населения.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в России испытали систему умного минирования. В состав системы входит инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» и заградитель УЗМ-К «Клещ».