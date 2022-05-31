Войти
Lenta.ru

Российские военные применили противокрышевые мины на Украине

532
0
0
Российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р
Российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р.
Источник изображения: wikipedia.org/Rosoboronexport/CC BY-SA 4.0

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские подразделения начали применять новые противокрышевые мины против танков. Противотанковая мина ПТКМ-1Р может поражать бронетехнику в наименее защищенные части. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фотографию ПТКМ-1Р. Отмечается, что такие мины заметили в Киевской области. Боеприпас может поражать бронетехнику в крышу корпуса и башни.

Мина состоит из транспортно-пускового контейнера и боевого элемента. Контейнер получил акустические и сейсмические датчики цели, а боевой элемент оснащен инфракрасным и радиолокационными датчиками.

Мину устанавливают вручную на удалении от 5 до 50 метров от вероятного маршрута движения цели. При приближении техники сейсмический датчик дает команду на отстрел боевого элемента. Движущийся по баллистической траектории элемент сканирует земную поверхность с помощью своих датчиков. После обнаружения цели боевая часть мины подрывается, атакуя технику сверху.

Боевой элемент мины несет 2,8 килограмма взрывчатого вещества. Это дает возможность поразить не менее 70 миллиметров брони. Также ПТКМ-1Р получила устройство для самоликвидации, которое позволяет нейтрализовать мину, исключая угрозу для мирного населения.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в России испытали систему умного минирования. В состав системы входит инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» и заградитель УЗМ-К «Клещ».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
04.10.2021
Контракт еще на шесть американских сторожевых катеров типа Mk VI для Украины
01.06.2015
Страшилки с душком
03.02.2015
Семь шагов за горизонт кризиса
18.09.2014
МИД Израиля не комментирует отмену ''беспилотной'' сделки с Украиной
29.04.2014
"Панцирь" выходит в лидеры
15.09.2010
ЧЕТРА и ГЛОНАСС – лучшее из России в Казахстане
31.07.2007
Парламент примет закон о введении моратория на выполнение ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 10:13
  • 26957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.05 09:13
  • 1
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 31.05 01:55
  • 1
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.05 23:09
  • 4
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 30.05 22:27
  • 1
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
  • 30.05 20:44
  • 10
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 30.05 18:40
  • 5
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 30.05 17:38
  • 90
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 17:30
  • 2
ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии
  • 30.05 17:18
  • 2
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
  • 30.05 17:03
  • 2
Комплексы неполноценные
  • 30.05 16:58
  • 5
Когда у Украины закончится боевая авиация
  • 30.05 16:56
  • 9
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 30.05 14:29
  • 45
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 30.05 14:11
  • 2
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»