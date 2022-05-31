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Военное обозрение

Медведев прокомментировал решение Байдена не поставлять Украине ракетные системы HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Соединённых Штатов Америки заявил о принятии решения относительно ракетных систем, которые могли оказаться на Украине. По словам Джозефа Байдена, он принял решение об отказе от поставок Киеву ракетных систем, которые тот мог бы применить по объектам в глубине территории Российской Федерации.

Напомним, что речь помимо прочего идёт о РСЗО HIMARS, поставки которых запрашивала украинская сторона. Эти реактивные системы залпового огня, которые способны стрелять не только «обычными» боеприпасами на дальность до 40 км, но также ракетами MGM-140 ATACMS, дальность которых составляет около 300 км.

По заявлению Байдена, «поставлять такое оружие на Украину США не собираются».

Это решение прокомментировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По словам экс-президента России, это разумное решение властей США.

Медведев:

Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...

Со своей стороны стоит отметить, что РСЗО HIMARS и упомянутые выше ракеты к ним ранее у США запросила и Польша. Поэтому не стоит сегодня однозначно заявлять о «разумном решении Байдена». Ведь США действительно могут не отправить эти ракетные установки на Украину, зато отправят их в Польшу, которая в свою очередь вполне может «поделиться» с украинской стороной. А Вашингтон, как это часто бывает, умоет руки…

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Польша
Россия
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Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
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