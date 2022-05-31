Байден: США не передадут Украине ракеты, способные ударить по России

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Власти США не собираются поставлять Украине ракетные системы, которые Киев мог бы использовать для ударов по российской территории, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Мы не будем отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по территории России", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако, как отмечается в сообщениях, он так ответил на вопрос журналиста по поводу ракет большой дальности.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.