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Интерфакс-АВН

Байден: США не передадут Украине ракеты, способные ударить по России

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Дж.Байден
Дж.Байден.
Источник изображения: militarynews.ru

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Власти США не собираются поставлять Украине ракетные системы, которые Киев мог бы использовать для ударов по российской территории, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Мы не будем отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по территории России", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако, как отмечается в сообщениях, он так ответил на вопрос журналиста по поводу ракет большой дальности.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.

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Страны
Россия
США
Украина
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